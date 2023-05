Napoli: Kvaratskhelia in dubbio per l'Inter

Contusione per il georgiano, mentre oggi Mario Rui ha svolto l'intera seduta insieme ai compagni di squadra

19-05-2023 14:01

Kvaratskhelia è in dubbio per la partita di domenica alle 18 tra Napoli e Inter. Oggi il georgiano ha svolto esclusivamente lavoro personalizzato in palestra e in campo per il trauma contusivo accusato ieri durante la seduta di allenamento.

Oggi la squadra ha fatto allenamento al mattino all’Sscn Konami Training Center per preparare la 36a giornata di A. Prima fase con attivazione e torello; successivamente, esercitazione su palle inattive e partita a campo ridotto. Chiusura dedicata al lavoro tattico. Mario Rui ha svolto tutta la seduta con il gruppo, Zedadka allenamento personalizzato in campo e in palestra.