Napoli, l'appello a Spalletti: Devi fare come con Totti, adesso basta

Nella conferenza di vigilia dopo aver caricato forse in maniera eccessiva la partita col Milan, parlando di immortalità di carriera da poter centrare ed invocando la benedizione di Maradona, Spalletti aveva fatto anche un inciso polemico ricordando come prima dell’inizio della stagione erano in tanti scettici sul suo approccio con i senatori: “Dicevate che avrei litigato con questo e quell’altro”. In pratica il luogo comune che vorrebbe il tecnico di Certaldo particolarmente ostile con i capitani e i talenti (Icardi e Totti i precedenti).

In estate si temeva che Spalletti litigasse con Insigne come fece con Totti

Erano soprattutto i tifosi a preconizzare per Insigne la stessa fine di Totti, evidentemente influenzati dalla serie tv sull’ex capitano della Roma in cui Spalletti appare come un orco mangia-campioni. Il paradosso è che non solo questo non è mai avvenuto a Napoli ma che ora sono proprio i tifosi ad invocare il pugno duro col capitano dopo le ultime deludenti prove.

Per i tifosi Spalletti deve lasciare in panchina Insigne

Sui social è un coro quasi plebiscitario contro Insigne, anche ieri tra i peggiori col Milan: “adesso basta..prendi Insigne e lo fai sedere in panchina ..Elmas titolare…” o anche: “Se adesso Spalletti ha gli attributi dovrebbe prendere atto di tutto e lavorare anche per il prossimo anno, mettendo in tribuna questa gentaglia senza voglia, Insigne via in tribuna”.

C’è chi scrive: “Insigne lo specchio della squadra, inguardabile e senza mordente. Persa nella testa prima che nei piedi, sconfitta che può far male solo per questo” oppure: “Insigne ieri camminava, mi chiedo come Spalletti possa averlo tenuto in campo tutto quel tempo”.

I tifosi sono senza pietà: “Insigne peggiore in campo, determinante in negativo sul gol (ennesima palla persa banalmente e punizione). Peggiore di lui solo Spalletti che doveva lasciarlo nello spogliatoio all’intervallo, dopo 45’ indegni. Ringrazierò sempre il Toronto personalmente di avercene liberato” e infine: “Spalletti deve trattare insigne come ha trattato Totti”

