Napoli, l'ironia dei tifosi: "Fanno solo brutte figure"

Il riscatto di Osimhen. In casa Napoli c’è tanta euforia dopo la vittoria con lo Spezia. Gli azzurri stanno provando a dare l’assalto alla Champions League nelle ultime giornate e ora il destino è nelle mani di Gattuso che con tre successi potrebbe riuscire ad agguantare il traguardo dopo una stagione molto difficile.

Osimhen: la nota positiva

In casa Napoli la nota più positiva porta la maglia numero 9. Victor Osimhen è arrivato all’ombra del Vesuvio con molto scetticismo e l’inizio di stagione non è stato di certo positivo. L’attaccante nigeriano è stato pagato molto dal club del presidente De Laurentiis e le prestazioni ad inizio campionato non sono state di certo positive.

A complicare la situazione poi è arrivato l’infortunio alla spalla rimediato in nazionale seguito anche dalla positività al Covid. Il giocatore ha fatto fatica ad entrare nello scacchiere tattico di Gattuso che spesso gli ha preferito Petagna e Mertens. Ma nelle ultime giornate il giocatore sta dimostrando tutte le sue qualità ed ha raggiunto quota 10 gol in campionato.

La rivincita dei social

I tifosi del Napoli non dimenticano tutti gli opinionisti e gli addetti ai lavori che avevano bollato l’attaccante nigeriano come una “fregatura” a cominciare dall’ex dirigente Enrico Fedele che aveva detto: “Il Napoli è fortunato a non aver avuto Osimhen per tanto tempo”, e non si salva neanche Mario Sconcerti che sul nigeriano aveva scritto: “Ha buone doti fisiche ma non sa giocare a calcio”.

I tifosi napoletani si scagliano in particolare contro il primo che ha un rapporto a dir poco complicato con la piazza napoletana: “Tra lui e Capuano non so chi è più pagliaccio”, scrive Michele. E ancora: “Deve sempre dire qualcosa per andare controcorrente, forse ha paura di essere scontato” e “Io mi chiedo a costui alla trasmissioni televisive che lo chiamano a fare? Per fare cabaret?”.

SPORTEVAI | 09-05-2021 12:24