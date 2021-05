Napoli verso il dietrofront, i tifosi sono increduli

Un addio annunciato da mesi e forse ora un ripensamento. Il cammino del Napoli nell’ultima parte di stagione è stato davvero da incorniciare, escludendo il mezzo passo falso casalingo con il Cagliari, gli azzurri con l’organico al completo hanno dimostrato di recitare un ruolo da protagonisti e ora sono padroni del proprio destino per l’accesso alla prossima Champions League.

Il futuro di Gattuso

Le ultime partite sembrano aver cambiato anche la prospettiva di Rino Gattuso. Il lungo silenzio stampa partenopeo, iniziato dopo alcune dichiarazioni del tecnico contro la società, sembra aver giovato a tutti e tra il tecnico e il presidente De Laurentiis ci sarebbe stato un riavvicinamento al punto che il numero uno in un tweet ha scritto “Bravo Gattuso”, lasciando immaginare a una storia che potrebbe cambiare.

Anche il Corriere del Mezzogiorno segnala questo avvenuto avvicinamento facendo riferimento anche ai numeri della squadra in questa stagione: “14 punti in più rispetto allo scorso anno, bottino gol aumentato, la logica delle prestazioni in condizioni non favorevoli: la squadra nel mare in tempesta ha recuperato gioco, sta sfruttando tutto il potenziale a disposizione al punto che sono gli stessi giocatori a chiedere la riconferma di Gattuso”.

La reazione dei tifosi

Gran parte del pubblico del Napoli però spinge comunque verso un cambio tecnico come scrive Maggiorino: “E’ indispensabile liberarsi di Gattuso perché è scarso, ignorante, presuntuoso, maleducato, insicuro di sé e dei calciatori, incapace di gestire la rosa e gli impegni ravvicinati, di leggere le partite e di cambiarle, di organizzare le sostituzioni”. Anche Antonio la pensa allo stesso modo: “A mio parere personale non piace ma è ovvio che ci sono anche i suoi meriti in questa cavalcata, che non ancora deve finire. Alla fine della stagione se va in Champions bisognerò che si siedano a parlare presidente e allenatore”.

Le alternative

Ma c’è anche chi all’interno della tifoseria napoletana preferirebbe la conferma del tecnico calabrese piuttosto che lanciarsi in una nuova incognita come sostiene Franco: “Gattuso ha commesso molti errori, è cocciuto il che è un difetto ma può essere anche un prezioso. Alla fin fine se il Napoli lo tiene fa meglio che prendere un Semplici o un Juric che con grandi piazze non hanno esperienza, certo se viene Spalletti e diverso”.

SPORTEVAI | 09-05-2021 08:58