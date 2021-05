De Laurentiis sotto accusa ma i tifosi lo difendono

Il pareggio contro il Cagliari ha gettato nuove ombre sulla stagione del Napoli. I partenopei sembravano lanciati verso una posizione in Champions League ma il passo falso casalingo contro i sardi, in lotta per non retrocedere, ha messo di nuovo tutti in discussione.

Nuovo allenatore

L’avventura di Gennaro Gattuso a Napoli sembra ormai agli sgoccioli con il tecnico che lascerà la panchina anche in caso di qualificazione alla Champions e per il futuro c’è il nome di Luciano Spalletti. Ma dalla Gazzetta dello Sport arriva un’accusa nei confronti del presidente De Laurentiis, quella di scaricare tutte le colpe sugli allenatori che non vengono mai difesi.

E’ successo con Ancelotti, lasciato da solo e poi esonerato nel corso della sua seconda stagione alla guida del Napoli, ed è successo lo stesso anche nei confronti di Gattuso, relegato al silenzio stampa da mesi. Il quotidiano sportivo scrive: “Se scegli Ancelotti e avvii un nuovo ciclo con lui, poi non abbandoni Carletto in un triste autunno senza provare a difendere il progetto dopo poco più di un anno di lavoro. Quello che è accaduto, in maniera diversa, anche con Gattuso. E se il prescelto sarà Spalletti, poi va sostenuto nei momenti delicati”.

La reazione dei social

Le critiche verso il patron azzurro scatenano la polemiche sui social con tanti tifosi che difendono l’operato del presidente: “Se quelli della Falsetta trovano uno sceicco possono sempre proporlo al posto di De Laurentiis. Sperando che sia meglio del loro editore”. Anche Renato difende l’operato del patron: “Tutte le società al mondo cambiano allenatori quando le cose non vanno bene, quindi non capisco perché non dovrebbe farlo De Laurentiis”.

Ma c’è anche chi si scaglia contro la gestione societaria: “A cosa serve? Serve a scaricare le responsabilità di una società che attraverso i tecnici di nome (Benitez, Ancelotti e Spalletti) alimentai sogni della piazza ma non si attrezza sul piano tecnico (a tutti i livelli) per essere davvero competitiva al più alto livello, quello appunto dei sogni”.

SPORTEVAI | 04-05-2021 12:03