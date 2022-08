10-08-2022 09:12

Sta per uscire dal letargo sul mercato il Napoli. Dopo aver sforbiciato gli ingaggi e sfoltito la rosa, dopo addii pesanti e dolorosi – che hanno attirato su De Laurentiis le ire dei tifosi – sta per partire la contromossa sul fronte acquisti. In queste ultime settimane, da qui al 1 settembre quando si chiuderà la finestra estiva, gli azzurri potrebbero piazzare quattro colpi: un centravanti (Simeone), un attaccante eclettico come Raspadori, che può giocare da 10 o da punta esterna, un altro portiere dopo Sirigu (Navas o Kepa) e un altro centrocampista.

Per sostituire Fabian Ruiz il Napoli pensa a Ndombele

Con Fabian Ruiz sempre più vicino al Psg, anche se manca ancora l’accordo definitivo, e con l’ipotesi di cedere anche Demme, il ds azzurro Giuntoli sta cercando un altro mediano e oltre al nome del cagliaritano Nandez ecco spuntare un’ipotesi assai più suggestiva.

Ndombele potrebbe arrivare a Napoli con la formula usata per Anguissa

Secondo quanto riferito da Luca Marchetti, giornalista ed esperto di calciomercato della redazione di Sky Sport, la dirigenza partenopea starebbe pensando a Ndombele come potenziale colpo low cost in stile Zambo Anguissa: si potrebbe provare a prenderlo in prestito con diritto di riscatto negli ultimi giorni utili alla campagna acquisti.

I tifosi entusiasti dell’idea Ndombele

Fioccano le reazioni sui social:”Nndombele è un giocatore superiore alla nostra dimensione, sarebbe un colpaccio”, oppure: “Una mediana con Ndombele-Anguissa è qualcosa di piu illegale di toccare una mucca in india ragazzi” e ancora: “Con lui e Anguissa avremmo due bei colossi in mezzo!”.

C’è chi scrive: “col 4-2-3-1 Elmas fa il vice Kvara (come dichiarato da lui stesso) e Zielo il vice Raspa. col 4-3-3 Elmas e Zielo fanno coppia, Lobotka-Demme e Anguissa-Ndombele. Sarebbe upgrade clamoroso”. Non mancano gli scettici: “Il problema di Ndombele è lo stipendio. Se lo prendi con la formula Anguissa poi l’anno prossimo c’è il serio rischio che ti lascia, specie se fa bene. Nandez onestamente nel 4231 non mi piace, un po’ di più nel 433. Abbiamo perso occasioni con Veretout e Torreira” e infine: “Ma Ndombele gli è costato 73 milioni l’anno scorso secondo te a quanto lo possono vendere.?”.

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Juve LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE