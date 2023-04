Napoli, l’ultimatum di Spalletti ai tifosi scatena la bufera sul web

Il tecnico azzurro minaccia di lasciare la panchina se col Milan ci sarà sciopero del tifo

13-04-2023 09:41

Di dover lottare con gli avversari lo aveva messo in conto, di trovare qualche arbitro fiscale anche ma Luciano Spalletti non può accettare che tra gli ostacoli che il suo Napoli deve superare ci sia anche il clima ostile che si creato al Maradona, con i tifosi organizzati schierati in protesta contro il presidente De Laurentiis al punto da non tifare per i propri beniamini. Il tecnico azzurro sa che per ribaltare lo 0-1 di Champions col Milan servirà anche l’appoggio del pubblico, che in casa quest’anno è mancato praticamente sempre, e lancia un ultimatum che fa discutere.

Napoli, Spalletti pronto ad andarsene se il pubblico non tiferà

Oltre allo sfogo contro l’arbitraggio di Kovacs, Spalletti è stato chiaro nel rimproverare i tifosi del Napoli: “Ogni tanto ci succede di essere sensibili a delle situazioni che ci creiamo da soli. Tipo il clima con cui abbiamo giocato la partita in casa contro il Milan. Assurdo che si sentivano i tifosi del Milan e in uno stadio che si chiama Maradona non si sentivano i nostri tifosi che sostenevano la squadra. Come mi è dispiaciuto vedere il nostro stadio, quello di una squadra che sta vincendo il campionato dopo 33 anni ed in una gara fondamentale per avere la tranquillità per la Champions vedere tutti contro tutti, è una roba che non riuscirò mai a capire e mi porterò dietro per sempre, è inspiegabile come si possa arrivare ad una cosa del genere”.

Napoli, Spalletti accusa gli ultras di prendere in ostaggio la squadra

“Al ritorno, per quello che ci giochiamo, io lascio la panchina e vado via. Lo meritano pure i ragazzi che sono eccezionali ma sensibili, si è giocato in un clima che non ci ha aiutato ed è inspiegabile prendere in ostaggio la squadra!”

Napoli, lo sfogo di Spalletti scatena la bufera social

Fioccano le reazioni: “Spero che il Napoli li mangi vivi. Ma questo è possibile con la Spinta del DAM. SPALLETTI È STATO CHIARO”, oppure: “…. VERGOGNATEVI….Ve lo deve dire il Mister Spalletti ….come Vi dovete Comportare….??? Poi vi offendete quando vi urlano Cori Beceri contro ….visto che vi Alleate con la Tifoseria Avversaria per offendere il Presidente della Vostra Squadra??!!”

C’è anche l’altra medaglia: “Sono imbarazzato e deluso dalle dichiarazioni di Spalletti, ma veramente, a parte quegli idioti che contestano, il pubblico rimane in silenzio? Ma vi rendete conto che siete privilegiati ad assistere personalmente ad una annata unica e forse irripetibile? Mah!!”