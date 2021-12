Napoli, la delusione dei tifosi sui social: in due nel mirino

12-12-2021 20:06

Il Napoli non sa più vincere. La squadra di Luciano Spalletti fallisce una clamorosa occasione per tornare (seppur per qualche un paio d’ore) in testa alla classifica perdendo a sorpresa in casa contro l’Empoli. Gli azzurri giocano anche bene ma sprecano troppe occasioni in fase offensiva e con un po’ di fortuna i toscani trovano il gol vittoria grazie a Cutrone.

Napoli ko: non solo sfortuna

La squadra di Luciano Spalletti deve fare ancora una volta i conti con la sfortuna. Nel primo tempo gli azzurri devono fare i conti con l’ennesimo infortunio, anche se il caso riguardante Piotr Zielinski è di quelli che fa preoccupare. Il giocatore polacco, infatti, è stato costretto a lasciare il campo per via di difficoltà respiratorie. Poi dopo tante occasioni, nella ripresa arriva il gol anche un po’ fortunoso dell’Empoli che conquista tre punti pesantissimi.

I tifosi attaccano Insigne e Lozano

Ma nonostante la fortuna non stia girando in direzione dei partenopei anche la prestazione di alcuni giocatori non è molto convincente. Nel mirino dei tifosi finiscono in particolare Lorenzo Insigne (entrato al posto di Zielinski) e Lozano: autori di prestazioni opache forse anche perché fuori condizione. Ma i fan napoletani non perdonano: “Meriteresti sei milioni ma di calci”, scrive un arrabbiato Gennaro che tira in ballo anche la questione contratto. Mentre Paranza commenta: “Se fossi in Insigne accetterà di corsa i 15 milioni del Toronto, dove li trovi altri imbecilli al loro livello”.

Dalle critiche non si risparmia nemmeno Hirving Lozano, fino a questo momento autore di una stagione piuttosto deludente: “Quando si paragonava Lozano ad Edu Vargas si stava facendo complimento clamoroso al messicano e nemmeno lo sapevamo”. Mentre Daniele già propone lo scambio di mercato: “Se propongono lo scambio Lozano-Bernardeschi devi accettare senza pensarci nemmeno un secondo”.

