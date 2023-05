Napoli, la foto rubata di Osimhen scatena la preoccupazione dei tifosi

Victor Osimhen si allontana da Napoli: l’attaccante nigeriano è stato fotografato mercoledì mattina a Berlino mentre lasciava il lussuoso hotel Adlon in compagnia della fidanzata e della figlia

24-05-2023 14:46

Il Napoli continua a perdere pezzi. Il campionato, che ha sancito il ritorno al successo della squadra azzurra capace di conquistare lo scudetto dopo un digiuno di 33 anni, non è ancora finito ma gli addii si continuano ad aggiungere. Spalletti lascerà la panchina a fine stagione, forse per prendersi un anno sabbatico, anche Giuntoli sembra destinato alla partenza in direzione Torino. E ora alla lista potrebbe aggiungersi anche Osimhen.

Napoli, Osimhen fotografato a Berlino

La grande paura del Napoli è quella di un eventuale addio di Victor Osimhen. Il nigeriano è stato uno dei grandi protagonisti della cavalcata del Napoli in campionato che ha portato alla conquista del terzo scudetto ma bisogna fare i conti con le leggi di mercato del calcio e riuscire a trattenere il giocatore sarà impresa molto complicata. A scatenare ancora di più la preoccupazione dei tifosi napoletani arriva una fotografia rubata che mostra l’attaccante nigeriano lasciare l’Adlon Kempinski Hotel a Berlino insieme alla fidanzata Stephanie e alla figlia Hailey True.

Osimhen: prima Parigi e poi Berlino, indizi di mercato?

Subito dopo la conquista dello scudetto Victor Osimhen si è concesso qualche giorno di vacanza a Parigi. In realtà per l’attaccante nigeriano quella di viaggiare molto è una sorta di abitudine visto che nel corso della stagione in più di un’occasione ha approfittato della giornata libera per volare a Parigi o a Londra. Ora è il turno anche di Berlino e per “l’attaccante mascherato” potrebbe trattarsi anche in questo caso di una vacanza (del resto la sua compagna Stephanie è nata e cresciuta a Wolfsburg), come in altre occasioni.

Was macht der Bayern-Flirt hier? – Osimhen plötzlich in Deutschland aufgetaucht https://t.co/LRIBk7OVD9 #BILDSport — BILD Sport (@BILD_Sport) May 24, 2023

Ma dietro questi viaggi ci potrebbero essere anche motivazioni legate al mercato. Su Osimhen sono piombate le attenzioni di tutte le principali squadre europea, dall’Inghilterra alla Francia passando per la Germania. La squadra che lo ha cercato con maggiore insistenza è il PSG, ma sullo sfondo resta anche il Bayern Monaco che spera di riuscire a riscattare una stagione piuttosto opaca mettendo sotto contratto l’attaccante del Napoli.

Napoli, la preoccupazione dei tifosi sui social

Non c’è dubbio che tra i tifosi del Napoli stia circolando una certa preoccupazione. Gli ormai probabili addio di Spalletti e Giuntoli danno il via ad una fase di riassestamento, e sembra molto vicina alla partenza anche il difensore coreano Kim Min-Jae. Nella casella degli “incerti”, c’è da tempo Victor Osimhen. A frenare un suo trasferimento c’è soprattutto il prezzo del suo cartellino con il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, che sarebbe disposto a privarsene solo di fronte ad offerte che raggiungono i 150 milioni euro. “Perderlo sarebbe una mazzata terribile – scrive Jack – difficile riuscire ad essere di nuovo competitivi senza un attaccante del suo calibro”. Mentre per Mattia il problema è un altro: “Per me è più grave perdere Kim, in questo momento uno dei migliori al mondo nel suo ruolo”.