L’esplosione di Giacomo Raspadori con le reti a Spezia e Rangers, seguite poi dai sigilli in Nazionale contro Inghilterra e Ungheria, ha raffreddato il malumore presente tra i tifosi del Napoli per il mancato rinnovo, nella scorsa estate, del contratto di Dries Mertens.

Le parole di Mertens per Napoli

L’attaccante belga, top scorer assoluto della storia del club azzurro, è ora al Galatasaray, ma continua a mantenere un legame speciale con Napoli e con i suoi tifosi, non solo perché ha mantenuto la sua residenza a Palazzo Donn’Anna, il celebre palazzo situato praticamente al centro del Golfo di Napoli.

Il belga è ancora amatissimo dai napoletani, come dimostrato anche ieri quando ha ricevuto il premio San Gennaro: intervenuto in collegamento da Instanbul con Radio Marte insieme alla moglie Kat, “Ciro” ha pronunciato ancora una volta parole dolci nei confronti della città e della squadra azzurra. “Sto bene, ma mi mancate”, ha esordito Mertens.

“Per me l’Italia è il Paese più bello del mondo e Napoli è la città più bella del mondo”, ha poi aggiunto il giocatore che non ha risparmiato neanche un giudizio sul Napoli di Spalletti: scaramanticamente, non ha parlato di scudetto, ma ha fatto capire di sperare nel tricolore degli azzurri. Le sue dichiarazioni hanno provocato la reazione entusiasta sui social di tanti tifosi azzurri.

L’amore dei tifosi del Napoli per Mertens

“Lui e Kat sono una bellissima coppia – scrive Daniele su Facebook -. Questi due ragazzi sono nati in Belgio per caso, sono più napoletani di alcuni che ci sono nati ma non hanno saputo cogliere la fortuna avuta”. “Hai dato tante soddisfazioni a noi tifosi con vittorie e gol indimenticabili… e poi sei il capocannoniere della nostra storia… Grazie Dries”, gli fa eco Sal.

I tifosi del Napoli attaccano De Laurentiis

”Si vede chiaramente che non ama Napoli, no? Che è un mercenario, no? Chi lo pensa davvero è meglio che cambi squadra”, aggiunge Fabio con tono sarcastico, rivolgendosi a coloro che avevano criticato Mertens per non aver accettato il rinnovo proposto dal Napoli la scorsa stagione. Per molti tifosi la responsabilità dell’addio del belga rimane di De Laurentiis, che dunque torna a essere bersaglio delle critiche dei napoletani dopo un mese di tregua dovuta agli ottimi risultati della squadra.

“Grandissimo Dries, potevi dare ancora tanto al Napoli! Ma qualcuno non ha voluto”, scrive Silver. “Perché non gli è stato proposto un futuro in società, non lo capirò mai…”, sottolinea Angelo. “Poi è logico contestare ADL: come si fa a lasciare andare via uno così?”, chiede infine Antonio.