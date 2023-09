Napoli, Osimhen si scusa con Garcia: il nigeriano chiude il caso e De Laurentiis lo grazia

Osimhen si scusa con Garcia davanti alla squadra dopo il plateale sfogo di Bologna ed evita la multa. Occorrerà, però, iniziare a vincere per spazzare vie le nubi che iniziano ad addensarsi sul Napoli

25-09-2023 18:32

La quiete dopo la tempesta. Victor Osimhen fa mea culpa e, dopo lo sfogo plateale di Bologna, chiede pubblicamente scusa a mister Rudi Garcia e ai compagni di squadra. Un gesto che fa piacere anche alla proprietà e al presidente Aurelio De Laurentiis, che ha deciso di non multare l’attaccante nigeriano.

Napoli, avvio a rilento

Otto punti in cinque giornate. Non certo il bottino che il Napoli campione d’Italia in carica si sarebbe aspettato come avvio della terza stagione della sua storia con lo Scudetto cucito sul petto. Una situazione resa ancora più elettrica dalle cinque reti concesse agli avversari e dai già due casi di malumore esplosi in mano Rudi Garcia.

Garcia sotto fuoco amico

E non sono due casi qualunque, visto che il tecnico ex Roma è stato costretto a incassare gli sfoghi di rabbia dei due trascinatori della passata stagione: Khvicha Kvaratskhelia e Victor Osimhen. Il georgiano non aveva fatto nulla per nascondere lo scarso gradimento dell’uscita dal campo a Genova. Stesso discorso, a meno di dieci giorni di distanza, per il nigeriano, andato su tutte le furie quando Garcia l’ha richiamato in panchina nel finale della sfida con il Bologna.

Garcia e Di Lorenzo bacchettano Osimhen

Al termine della gara del Dall’Ara, Garcia aveva chiarito come il gesto di Osimhen non andasse “bene, ho già parlato con lui nello spogliatoio”. Bacchettata anche da capitan Di Lorenzo che, intervenuto in sala stampa, aveva chiaramente parlato di “atteggiamenti controproducenti” da parte del compagno.

Le scuse di Osimhen e la scelta di De Laurentiis

Secondo le indiscrezioni, Osimhen si sarebbe scusato già nella pancia del Dall’Ara, ma oggi è arrivata la replica con il capo cosparso di cenere e la nuova richiesta di perdono in quel di Castel Volturno. Un gesto che, di fatto, chiude il caso e ricuce lo strappo anche con la società, che ha deciso di comminare al suo tesserato nessuna multa per l’accaduto.

Garcia alla prova Udinese

Per fortuna, la parola transiterà subito dal campo, con la sfida interna contro l’Udinese di mercoledì sera come occasione ghiotta per passare dalle parole ai fatti. La speranza di Garcia è quella di vedere i suoi tornare a brillare. In caso di nuovo passo falso, infatti, scuse o non scuse, l’ambiente rischia di farsi incandescente e la panchina del francese potrebbe iniziare a traballare seriemente.