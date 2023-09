Napoli polveriera: con Osimhen e Kvara è rottura, tifosi scatenati sul web

Dopo Kvaratskhelia col Genoa, a Bologna è stato Osimhen ha contestare Garcia: multa in arrivo per il nigeriano? Intanto i tifosi azzurri si spaccano

25-09-2023 09:40

Alta tensione in casa Napoli. Dopo Kvaratskhelia, anche Osimhen ha attaccato Rudi Garcia per la sostituzione con Simeone nei minuti finali della sfida pareggiata a reti bianche col Bologna. Dopo sole cinque giornate il tecnico ha già perso il controllo dello spogliatoio? Intanto i tifosi del Napoli si dividono sul web.

Allarme Napoli: i senatori contro Rudi Garcia?

In principio è stato Kvaratskhelia a Genova, sostituito all’88’ con Zerbin e quasi incredulo per il cambio effettuato da Rudi Garcia. A Bologna, invece, dopo la prima reazione acida del georgiano sostituito per l’ennesima volta, a sbottare è stato Osimhen, che, dopo un palo e un rigore sbagliato, non solo ha platealmente contestato la sostituzione con Simeone all’86’, ma anche messo in dubbio la scelta tattica dell’allenatore francese. Il nigeriano avrebbe voluto le due punte in campo per provare a vincerla, l’allenatore francese ha optato per un cambio conservativo.

I tifosi del Napoli si dividono sui social: Garcia preso di mira

I sostenitori azzurri, delusi dall’ennesimo risultato negativo della loro squadra, hanno invaso i social. “Io credo che si sia capito: o ti tieni l’allenatore o Osimhen. A me non piace molto Osimhen, o meglio, credo che sia sostituibile, ma al momento vorrei andasse via Garcia” scrive su Twitter ‘Pallone bucato’.

“Osimhen ha sbagliato e non ci piove, ma il suo comportamento denota la presenza di un ambiente teso e non sereno che Garcia è stato capace di creare e pertanto la colpa è sempre dell’allenatore” aggiunge Giovanni. “Quindi Osimhen e Kvara devono inchinarsi alla mediocrità di Garcia…” rincara ‘loredana O’.

Ma in tanti condannano anche l’atteggiamento di Osimhen

“Kvara e Osimhen hanno una lista di allenatori che li aggrada? Che li fa giocare bene, segnare, fare assist? Se sì, la presentassero ad ADL e allo spogliatoio. O vogliono loro indicare la tattica da seguire?” twitta ZeroOttoUno. “Un giocatore non deve mai lasciarsi andare a gesti tanto plateali, vale per Osimhen quanto per Kvara” commenta Figlio di Mario Rui. “Osimhen doveva fare una cosa e l’ha sbagliata, la mancanza di rispetto verso l’allenatore è intollerabile, ha perso la testa, giusto cambiarlo” rincara Carlo Medagli.

Confronto Osimhen-Rudi Garcia a fine partita: multa in arrivo

A fine partita Rudi Garcia avrebbe subito affrontato Osimhen. Oggi è in programma un nuovo confronto tra i due: non si esclude che l’ultimo capocannoniere della Serie A possa ricevere una multa. Il quotidiano Il Mattino rivela che l’ex Lille dovrà scusarsi col tecnico e anche con Simeone.