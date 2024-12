Napoli, Lukaku e il rigore fallito: Stankovic rivela il segreto che l’ha aiutato

Il portiere del Venezia, migliore in campo al Diego Armando Maradona, ha raccontato un retroscena legato al suo passato all’Inter insieme al centravanti degli azzurri

Filip Stankovic è stato il grande protagonista della partita persa dal Venezia al Diego Armando Maradona contro il Napoli: il portiere serbo ha anche parato un rigore a Romelu Lukaku, rivelando poi nel post gara che nell’occasione è stato decisivo il ricordo degli allenamenti col belga ai tempi dell’Inter.

Napoli-Venezia, Stankovic protagonista

Un muro. Filip Stankovic ha tenuto a lungo il Venezia a galla nella gara che vedeva opposti i lagunari al Napoli, prima di capitolare al 79’, trafitto dal gol partita di Giacomo Raspadori. Due le parate più importanti e spettacolari del portiere di proprietà dell’Inter, attualmente in prestito al Venezia, entrambe su Romelu Lukaku: nel primo tempo Stankovic ha parato un rigore calciato dal belga, nella ripresa ha invece deviato sul palo una violenta conclusione del centravanti degli azzurri.

Stankovic e la parata più difficile di Napoli-Venezia

Nel post gara, Stankovic ha spiegato che questo secondo intervento è stato per lui più complicato anche della parata sul rigore. “Sono contento della prestazione anche se fa male perderla a 10 minuti dalla fine – ha dichiarato il 22enne serbo -. La parata più difficile è stata quella su Lukaku finita sul palo. Più del rigore”.

Stankovic e il retroscena sul rigore di Lukaku legato all’Inter

Stankovic ha anche svelato che per parare il penalty di Lukaku è stato fondamentale ricordare gli allenamenti tenuti insieme al belga ai tempi dell’Inter. “Conosco Lukaku, so come tira i rigori – ha poi aggiunto al microfono di Dazn il portiere serbo -. Si fermava sempre all’Inter a fine allenamento, mi teneva a fine allenamento e faceva tantissimi tiri e rigori. Li calcia benissimo, oggi sono andato a sensazione. Lui di solito ferma la corsa e tira, stavolta ho pensato che non si sarebbe fermato conoscendomi e così è stato. Gli auguro sempre il meglio per la stagione”.

Gli occhi dei tifosi dell’Inter su Stankovic

La sconfitta di Napoli interrompe la serie positiva del Venezia, che aveva raccolto 5 punti nelle ultime 3 partite anche grazie al 2-2 di Torino in casa della Juventus. In tutti questi incontri, così come nella gara di oggi, Stankovic è stato decisivo per la squadra di Eusebio Di Francesco. Dopo aver iniziato la stagione come riserva del finlandese Joronen, Stankovic è riuscito a rubargli il posto e diventare titolare a partire dall’8a giornata.

Le sue prestazioni stanno attirando le attenzioni dei tifosi dell’Inter, molti dei quali chiedono che il serbo venga riportato alla base da Beppe Marotta e diventi il portiere dei nerazzurri nella prossima stagione. “Filip Stankovic merita più di un pensiero”, il commento su X dell’interista Stefano. “Che portiere Filip Stankovic”, aggiunge Alessandro. “Stankovic è formidabile e con una gran personalità, per me ha tutte le carte in regola per venire a fare il titolare da noi”, la chiosa di Tuco.