Napoli, Mario Rui si fa male nel giorno del suo compleanno

A questo punto, l'esterno azzurro sarà quasi certamente nella lista degli assenti per la trasferta di Bologna

27-05-2023 13:54

Compleanno triste per Mario Rui: l’esterno portoghese del Napoli, che oggi compie 32 anni, si è dovuto infatti fermare in allenamento, a Castel Volturno, a causa di un risentimento muscolare alla coscia destra. Lo ha fatto sapere il Napoli in un comunicato sul consueto report al termine delle sedute tecnico-atletiche.

A questo punto, il terzino del Napoli quasi sicuramente sarà nella lista degli indisponibili per la trasferta di domani a Bologna, la penultima giornata di un’annata comunque eccezionale per tutta la squadra grazie alla conquista del terzo scudetto della storia.