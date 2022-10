Napoli, Meret: "Rinnovo? L'accordo c'è, è solo questione di tempo"

03-10-2022 19:51

“Il rinnovo col Napoli? E’ solo una questione di tempo: l’accordo c’è, va solo formalizzato. Io però resto concentratissimo sul campo, parlare d’altro non mi interessa“. E’ un Alex Meret particolarmente determinato quello che si presenta nella “pancia” dell’Amsterdam Arena, in occasione della conferenza di presentazione del match di Champions con l’Ajax, in programma domani – martedì 4 ottobre – alle 21.

Meret ha proseguito: “Quello che sto vivendo è il mio migliore momento al Napoli insieme a quello con Carlo Ancelotti: adesso come allora ho la possibilità di esprimermi con continuità“. “L’Ajax? squadra di grandissimo valore: il Napoli dovrà mantenere la mentalità di sempre, ovvero attaccare costantemente per e subire il meno possibile l’avversario“.