Napoli, Mertens e il rinnovo di contratto: "Gli accordi si fanno in due"

20-12-2021 19:51

Il buon successo del Napoli a San Siro col Milan rilancia le ambizioni partenopee in ottica Scudetto. Se Dries Mertens, con la fascia da capitano al braccio, rimarca l’importanza di lottare fino alla fine per la vittoria del campionato, il suo futuro rimane al momento davvero nebuloso.

“Dobbiamo sempre lottare per lo Scudetto. Ora dobbiamo dimenticare la gara col Milan e concentrarci sulla partita di mercoledì e avere sempre una fame di vittoria incredibile. Sto giocando un po’ meno, ma se guardo i gol fatti per minuti giocati sto facendo bene. Certo, mi piacerebbe giocare di più, ma vediamo…”.

Mertens è chiuso da Osimhen nel ruolo di prima punta, ma con Spalletti non sembra avere nessun problema particolare: “È bravo e sa come deve parlare e come deve mettere la squadra. Inoltre ha un’esperienza incredibile e questo mix gli consente di essere una grande persona”. Infine un commento sul rinnovo. Si sa che il belga vorrebbe rimanere, ma il club tentenna: “Il rinnovo? Dobbiamo vedere, ma gli accordi si fanno sempre in due. Io sono qui da 9 anni e sto bene”.

