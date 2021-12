Milan-Napoli: giusto annullare gol Kessie? Il verdetto della moviola

20-12-2021 08:17

Se ne parlerà a lungo, questo è sicuro. La decisione di Massa di annullare il gol del milanista Kessie nel finale di Milan-Napoli, dopo aver visto l’episodio alla moviola, ha fatto infuriare Pioli e i tifosi rossoneri ed ha deciso il risultato del big-match di San Siro. Da ieri alle 22,30 non si parla d’altro ma è stato giusto non convalidare la rete dell’ivoriano? Sul tema si sbizzarriscono tutti i moviolisti, da Casarin a Marelli con Cesari che trova un altro caso da moviola nel suo intervento su Pressing.

Per Casarin il gol di Kessie si poteva convalidare

L’ex designatore Paolo Casarin sul Corriere della Sera esprime i suoi dubbi: “Il rossonero è a terra, più che partecipare all’azione sembra subire la posizione del difensore sopra di lui. Fin dal 14 giugno 1924 l’Ifab decise che «un giocatore che si trova in fuorigioco non commette alcuna infrazione, salvo che non disturbi un avversario e non prenda parte al gioco. In questi casi, interferendo nell’azione in corso, deve essere punito».

È il punto decisivo del gol annullato al Milan e di quello cancellato da Irrati in Atalanta-Roma di sabato. Irrati non ha visto il fuorigioco di Palomino e ha concesso il gol. Nella verifica Nasca (Var) ha colto il fuorigioco e la modesta attività di Palomino contro Cristante; Irrati ha cancellato il gol. I due arbitri non devono essere puniti, come già si legge: dovevano solo dividersi meglio i compiti”

Marelli fa parziale retromarcia su gol di Kessie

A Dazn Marelli a caldo si sbilancia e dice: “L’episodio è molto particolare. A Bergamo, Palomino ha mosso la sua mano verso Cristante, creando un contatto. In questo caso non c’è stato un contatto, Giroud è a terra. L’ on field review è corretto, doveva giudicare Massa, ma non è un contrasto come quello di Bergamo. Si è creato perché Giroud non poteva essere altrove. Il fuorigioco c’è, ma il dibattito rimane sull’impatto perché Giroud non poteva essere altrove”

Poi sul suo canale youtube si corregge e dice: “La prestazione di Massa è stata eccezionale, la migliore che ricordi da anni ma sull’episodio del gol sono stato troppo frettoloso nel giudicare in diretta. C’è un fallo di Giroud su Juan Jesus ma Massa non l’ha visto, ha visto solo il fuorigioco anche se Giroud non tocca il pallone che arriva a Kessie che segna”.

“L‘on field review è doverosa, vedendo le immagini si vede che Giroud da terra non provoca alcun contatto con Juan Jesus. Gli ha dato fastidio? A sentir lui sì ma in realtà non gli ha creato impedimenti, se dovessi dire che è regolare non sarei obiettivo, è un episodio talmente al limite che ogni decisione avrebbe scatenato polemiche. Non avrei voluto essere al posto di Massa, dico che si poteva annullare ma anche no, dopo tante ore no ho ancora le idee chiarissime”

Infine Graziano Cesari che trova un’irregolarità sulla rete di Elmas: “Il gol del Napoli nasce da un angolo arrivato dopo una rimessa laterale a favore del Milan data al Napoli. Lozano tocca con il piede destro anticipando Ballo Touré e l’assistente probabilmente non vede il pallone perché sta saltando. E’ un errore sfortunato, se non fosse arrivato il gol non saremmo qui a parlare di una rimessa laterale”.

