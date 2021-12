Milan furente per il gol annullato: Stefano Pioli tuona

19-12-2021 23:43

Bruciante battuta d’arresto per il Milan di Stefano Pioli, sconfitto a San Siro dal Napoli al termine di un match combattuto e dal finale velenoso. I rossoneri protestano infatti per la rete annullata al 90′ a Kessié, che avrebbe regalato il pareggio al Diavolo.

Serie A, Milan-Napoli, proteste per il gol annullato a Kessie: cosa è successo

Allo scadere del match il cross di Ballo-Touré nell’area del Napoli crea una carambola, Giroud termina a terra dopo un contrasto con Rrhamani, sul prosieguo dell’azione Kessié si ritrova la palla tra i piedi e batte Ospina. Il Var però segnala all’arbitro Massa la posizione attiva di fuorigioco di Giroud, che secondo gli arbitri prova ad intervenire da terra, influendo nell’azione.

Il direttore di gara annulla così la rete innescando le proteste dei rossoneri e dello stesso attaccante francese. Inevitabili le polemiche nel dopo gara.

Serie A, Milan-Napoli, Pioli: “Cosa doveva fare Giroud?”

Ai microfoni di Dazn Stefano Pioli non nasconde l’amarezza: “Io lo so che alla fine diranno che la sua posizione di fuorigioco è attiva… Ma se il giocatore è a terra e non fa nulla per intervenire come fa a procurare danno al difensore? Juan Jesus non è ostacolato da Giroud: dispiace, la squadra non meritava di perdere questa partita… Ora lecchiamoci le ferite e pensiamo alla gara di mercoledì”.

Il precedente di Atalanta-Roma, che aveva scatenato le polemiche di Gasperini: “L’arbitro ha fatto subito riferimento ad Atalanta-Roma, ma questo non mi interessa. Lì Palomino ha cercato di intervenire, mentre oggi Giroud era per terra e non poteva far niente per intervenire. È stato peggio non ammonire Demme ad inizio partita ed è stato sbagliato dare il fallo laterale a loro invece che a noi sul gol del Napoli”.

Serie A, Milan-Napoli: Pioli analizza le difficoltà dei rossoneri

Il Milan ha raggranellato appena 7 punti nelle ultime 6 partite, subendo ben nove reti, ma secondo Pioli la condizione fisica dei meneghini non è in calo: “Non siamo stanchi, l’abbiamo dimostrato stasera. Si può giocare con più qualità sicuramente sì, ma abbiamo fatto una partita dal punto di vista dell’intensità e dell’energia tra lei migliori del campionato. Dal punto di vista fisico e delle volontà la squadra è piaciuta in tutto e per tutto“.

“Ci è mancato l’ultimo passaggio. Sarebbe facile anche per me dire che abbiamo speso tanto e siamo stanchi, non è vero però. Per me è una delle partite migliori dell’ultimo periodo. Poi ci sono i rimpianti, come il gol preso e dei palloni persi. Abbiamo fatto una fase difensiva quasi sempre nella metà campo del Napoli, abbiamo giocato una partita vera, seria ed energica. Ci manca un pizzico di qualità in questo periodo ma la squadra non meritava di perdere”.

OMNISPORT