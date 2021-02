Napoli: Mertens è tornato dal Belgio

Potrebbe essere finalmente finito il calvario di Dries Mertens che è tornato a Napoli.

L’attaccante belga infatti, si era recato in Belgio per sottoporsi alle cure specialistiche alla caviglia sinistra, i cui malanni sono iniziati addirittura a San Siro contro l’Inter. Da quel match, per Mertens, un lungo percorso di recupero, intramezzato dalle apparizioni contro Fiorentina e Verona in campionato e Spezia in Coppa Italia: pura illusione, certificata dalla ricaduta che ha costretto l’ex PSV a prendere seri provvedimenti per risolvere il guaio fisico in cui era incappato.

Adesso l’attaccante partenopeo vede la luce, come confermato dal Napoli nel report quotidiano sull’andamento degli allenamenti: “Mertens, rientrato dal Belgio, ha svolto il test isocinetico e lavoro personalizzato in campo e palestra. Per Dries si valuterà nei prossimi giorni il rientro in gruppo “.

Il priimo step, ovvero il ritorno a Napoli, è avvenuto, ma quando tornerà in campo Mertens? Quasi impossibile immaginare di vederlo tra i titolari per Napoli-Granada di giovedì, più facile pensare che possa far parte della squadra che sfiderà il Benevento domenica pomeriggio nello scenario del ‘Diego Armando Maradona’.

Il suo recupero completo sarebbe manna dal cielo per Gattuso, alle prese con defezioni di ogni tipo in attacco: out Lozano, Petagna e, per ultimo, Osimhen, vittima di un trauma cranico rimediato nel finale di Atalanta-Napoli.

OMNISPORT | 22-02-2021 15:04