Napoli, Mertens: il suo jet privato finisce fuori pista

Disavventura aerea per fortuna senza conseguenze per l’attaccante del Napoli Dries Mertens. Per il belga non è certo un momento fortunato: l’attaccante del Napoli infatti è stato costretto a tornare in Belgio per proseguire la riabilitazione alla caviglia sofferente.

L’episodio è accaduto nella serata di sabato, all’arrivo in patria di Mertens, ma in Belgio è divenuto di dominio pubblico nelle ultime ore. Il giocatore azzurro ha preso un jet privato che lo ha trasportato da Napoli ad Anversa, ma qualcosa, come riporta ‘Het Laatste Nieuws’, è andato storto durante l’atterraggio all’aeroporto di Deurne: il jet privato infatti ha finito l’atterraggio sull’erba.

Colpa del maltempo, e in particolare della forte pioggia che ha reso difficoltosa la manovra del pilota. L’aereo è così finito fuori pista, atterrando sul manto erboso della zona di sicurezza. Tutti illesi, compreso lo stesso Mertens. “Siamo stati chiamati sabato sera intorno alle 21.20 per fornire assistenza – afferma un componente dei Vigili del Fuoco di Anversa – Abbiamo riportato l’aereo sulla pista”.

OMNISPORT | 03-02-2021 11:26