Napoli, Mertens si espone sul futuro e "sgrida" Ancelotti

10-11-2021 21:18

Mertens non ha soltanto ritrovato il gol col Napoli, ma anche la nazionale del Belgio. In conferenza stampa, il 34enne ha praticamente escluso un ritorno in patria a livello di club: “Nel calcio mai dire mai ma non credo. Sono molto felice a Napoli“.

Mertens ha ironizzato anche sul suo compagno Eden Hazard, utilizzato pochissimo al Real Madrid da Carlo Ancelotti, ex allenatore al Napoli di “Ciro”: “Penso che dovrei chiamare Ancelotti perché non è giusto. Sto scherzando, ma Eden è molto forte anche mentalmente. Sfortunatamente ha anche tanti compagni nel suo ruolo molto forti, ma i grandi giocatori alla fine tornano sempre e sono convinto che tornerà a giocare”.

