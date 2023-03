Le due società adottano una filosofia simile sul mercato: attenzione ai bilanci e coraggio nell’investire sui giovani. Ecco perché, da Hojlund a Szoboszlai, seguono gli stessi giocatori

31-03-2023 11:17

Giornalista professionista, specializzato in calcio e pallanuoto, cura anche la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Prossime a sfidarsi sul mercato, Napoli e Milan condividono una filosofia simile sul mercato, fatta di attenzione al bilancio, ma anche di coraggio nell’investire somme importanti per assicurarsi giovani di talento e con ampi margini di crescita (tecnica e nel valore economico). Per questa ragione negli ultimi anni si sono ritrovate a inseguire gli stessi obiettivi in campagna acquisti: da Hojlund a Szoboszlai, ecco quali sono i giocatori che interesseranno a Napoli e Milan nel prossimo mercato.

Napoli e Milan, il duello sul mercato

Il duello in campo tra Napoli e Milan in programma per tre volte ad aprile tra campionato e Champions League è destinato a ripetersi anche sul mercato. Secondo quanto riportato da Tuttosport, a fine stagione il d.s. azzurro Cristiano Giuntoli e il responsabile dell’area tecnica rossonera Paolo Maldini potrebbero fiondarsi sugli stessi giocatori, soprattutto per rinforzare attacco e centrocampo.

Hojlund obiettivo di Napoli e Milan

Se Victor Osimhen dovesse lasciare il Napoli, il primo obiettivo su cui gli azzurri e il Milan potrebbero ritrovarsi a battagliare è quello di Rasmus Hojlund, stellina dell’Atalanta che piace molto sia a Giuntoli che a Maldini.

Ma sulla lista di entrambi i dirigenti figura anche Jonathan David, l’attaccante che ha sostituito Osimhen al Lille, mentre allargando il discorso agli esterni offensivi, sia il Napoli che il Milan potrebbero ritrovarsi a bussare alla porta del Sassuolo per la rivelazione Laurienté.

Napoli-Milan, duello per Szoboszlai e Samardzic

A centrocampo sono due i nomi accostati sia al Napoli che al Milan: il primo è quello di Dominik Szoboszlai, talentuoso trequartista ungherese del Lipsia, nella lista di Giuntoli già ai tempi del Salisburgo; ultimamente, però, è Maldini ad aver mostrato maggiore interesse verso il giocatore.

L’altro nome è invece quello di un talento della serie A: Lazar Samardzic, 21enne centrocampista serbo dell’Udinese che il Napoli segue come possibile rimpiazzo di Piotr Zielinski (in caso di partenza del polacco) e che il Milan vorrebbe affiancare a De Ketelaere per alleviare la pressione sul belga.