Rientrato dalla Nigeria, l’attaccante s’è accorto di aver perso la protezione per il viso divenuta un simbolo per i tifosi. Contro i rossoneri indosserà quella della scorsa stagione

31-03-2023 10:57

Allarme tra i tifosi del Napoli, ma solo tra i pochi ancora attaccati alla scaramanzia: dopo essere rientrato dalla Nigeria, Victor Osimhen s’è accorto di aver perso la sua mascherina portafortuna, quella che ha indossato in tutte le gare della sua straordinaria stagione. La soluzione c’è e il capocannoniere della serie A giocherà mascherato anche nel match di domenica sera contro il Milan, squadra alla quale non ha mai segnato.

Napoli, la mascherina portafortuna smarrita da Osimhen

Rientrato a Napoli dalla Nigeria dopo gli impegni con la sua nazionale, Victor Osimhen s’è accorto di aver perso la mascherina che indossa abitualmente in campo, divenuta un oggetto cult per i tifosi partenopei: al Maradona o in città, è ormai facile incontrare supporter grandi e piccoli che imitano il loro bomber indossando mascherine simili.

Creata per proteggere il viso dopo la frattura multipla rimediata nello scorso campionato in uno scontro con Skriniar in Inter-Napoli, la mascherina ha ormai solo il valore di portafortuna per Osimhen. “Non ne ho più bisogno da un po’ – aveva detto qualche tempo fa il nigeriano – ma continuerò a indossarla perché mi porta fortuna e fa parte anche del mio look”.

Napoli, la soluzione per la mascherina di Osimhen

La notizia dello smarrimento della mascherina ha dunque creato un po’ di apprensione tra i tifosi del Napoli più scaramantici, una minoranza ormai in una città già bardata a festa per uno scudetto che si considera conquistato. Osimhen, invece, ha già rimediato. L’attaccante ha infatti già contattato l’azienda che ha prodotto la mascherina su misura: in attesa che sia pronta, domenica sera contro il Milan il nigeriano indosserà la vecchia mascherina ricevuta subito dopo l’infortunio al viso.

Napoli, Osimhen mai in gol contro il Milan

Con una mascherina diversa, dunque Osimhen proverà a sfatare il tabù Milan. Da quando è arrivato in serie A, infatti, l’attaccante del Napoli non è ancora riuscito a segnare ai rossoneri. In verità non è che abbia avuto molte occasioni di farlo: da quando è stato acquistato dal Napoli, nell’estate del 2020, a causa di diversi infortuni Osimhen ha giocato appena 2 partite contro il Milan: alla 27a giornata del campionato 2020/21 giocò 31 minuti, subentrando a Mertens, nell’1-0 del Napoli a San Siro; alla scorsa stagione, invece, risale l’unica gara da titolare contro i rossoneri, nella sconfitta per 1-0 del Maradona.