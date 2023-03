Escluse City e Barcellona, tutti i top club internazionali hanno posato gli occhi sul nigeriano che potrebbe partire per una somma ben più alta di 100 milioni. Hojlund in pole per rimpiazzarlo

29-03-2023 11:34

Tutti vogliono Victor Osimhen. Al termine della stagione il Napoli dovrà provare a resistere alle ricche e numerose offerte che pioveranno per l’attuale capocannoniere della serie A nonché trascinatore della squadra di Luciano Spalletti: quasi tutti i top club d’Europa, infatti, potrebbero venire a bussare alla porta di Aurelio De Laurentiis. Ma il Napoli è società lungimirante sul mercato: il d.s. Cristiano Giuntoli ha già pronta una lista di possibili sostituti, a cominciare dall’atalantino Hojlund.

Napoli, i top club d’Europa su Osimhen

Dove giocherà Victor Osimhen la prossima stagione? Impossibile rispondere ora a questa domanda, di certo al Napoli arriveranno offerte importanti per quello che in Europa è ormai considerato un attaccante in grado di fare la differenza anche a livello internazionale. Ma chi vuole oggi Osimhen? Praticamente tutti i top club del Vecchio Continente, ad eccezione del Manchester City, unica squadra a vantare un top player ancora giovane nel ruolo di centravanti (Haaland), e del Barcellona, che tra la presenza di Lewandowski e una situazione finanziaria e disciplinare oscura non vuole (o non può) interessarsi al nigeriano. Il Real Madrid è coperto con Benzema, ma Karim “The Dream” ha ormai 35 anni e i Blancos devono porsi il problema della sua eredità.

I giornali riportano un forte interesse da parte di Manchester United, Chelsea, Arsenal, Psg e Bayern Monaco, tutte accomunate dalla mancanza di un “vero 9” capace di abbinare fisico, velocità, colpo di testa e, ovviamente, senso del gol. E poi c’è il Newcastle, che top club non è ma ambisce a diventarlo e già un anno fa fu fortemente interessato a Osimhen. Per tutte loro, considerata l’inamovibilità di Haaland dal City, il nigeriano rappresenta la prima scelta.

Napoli, quanto costa Osimhen?

Secondo la stampa britannica nella scorsa estate lo United arrivò a offrire 100 milioni di euro per Osimhen, cifra che il Napoli rifiutò: ecco, al termine di questa stagione quella somma sembra destinata a essere polverizzata. Non solo a causa dell’esplosione definitiva del nigeriano ma anche, come detto, per la concorrenza che potrebbe innescarsi tra i vari top club.

Secondo la Gazzetta dello Sport il Napoli si “accontenterebbe” di 150 milioni di euro, ma Aurelio De Laurentiis è uno che sa massimizzare i profitti in sede di calciomercato: se riuscisse a imbastire un’asta per Osimhen, chissà a quanto potrebbe arrivare il costo del suo cartellino.

Napoli, Hojlund e gli altri per sostituire Osimhen

Il Napoli al momento è intenzionato a trattenere Osimhen, ma nel caso arrivasse l’offerta giusta non si farebbe trovare impreparato. Il d.s. Cristiano Giuntoli ha già stilato una lista di possibili sostituti del nigeriano: il nome che più intriga pare quello di Rasmus Hojlund, stellina classe 2003 dell’Atalanta. A fine stagione il prezzo del danese sarà piuttosto alto – minimo attorno ai 40 milioni di euro -, ma proprio con l’acquisto di Osimhen dal Lille il Napoli ha dimostrato di non aver paura di investire sui giovani di talento. Le altre piste conducono al canadese Jonathan David, l’uomo che ha sostituito Osimhen al Lille, arrivato quest’anno a 19 reti in Ligue 1; e a Beto, bomber dell’Udinese vicino al nigeriano per caratteristiche tecniche. Senza dimenticare che il Napoli conserverà in organico Giacomo Raspadori e Giovanni Simeone, attaccanti che hanno rimpiazzato magnificamente Osimhen durante la sua assenza per infortunio e che nella prossima stagione saranno destinati a trovare maggiore spazio.