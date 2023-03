Danimarca, Kjaer sorpreso da Hojlund

Il capitano elogia il ragazzo: "Deve solo mantenere i piedi per terra, sta bruciando le tappe".

25-03-2023 23:54

Il derby scandinavo contro la Finlandia ha regalato a Simon Kjaer il ritorno in campo dopo l’andata contro il Tottenham e a Rasmus Hojlund una tripletta da favola.

Il senatore rossonero, che non si è detto felice delle scelte tecniche di Stefano Pioli, ha così raccontato l’inserimento del giovane atalantino, che ha esordito dal 1′ con la Nazionale della Sirenetta: “Hojlund è un bravo ragazzo, che ha molta fiducia in se stesso; lo trattiamo in una maniera tale per cui è aiutato nell’inserimento nello spogliatoio, senza che sollevi i piedi da terra. Credo che non avremo alcun problema in futuro sotto quest’aspetto, è ambizioso e determinato, perciò merita una pacca sulla spalla; mi ha in parte sorpreso sia arrivato a questi livelli rapidamente”.

I danesi domani pomeriggio cercheranno di espugnare il campo del Kazakistan e di tornare, dopo un Mondiale sottotono, ai fasti dell’Europeo 2020, in cui furono eliminati solo dall’Inghilterra padrona di casa: uno stato di forma proseguito nelle qualificazioni iridate, in cui inanellarono un percorso netto.