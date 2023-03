Dopo le polemiche dei giorni scorsi i biglietti messi in vendita ieri sono andati esauriti in poche ore: oltre 50mila tifosi in attesa online nello stesso momento per acquistare un tagliando

31-03-2023 12:59

Le polemiche per i prezzi dei biglietti non hanno spento la passione dei tifosi del Napoli: ieri la vendita dei tagliandi per la gara di ritorno dei quarti di finale con il Milan in Champions League ha fatto registrare il sold-out in poche ore. Anche per la gara più prestigiosa della storia europea del Napoli il Diego Armando Maradona sarà tutto esaurito.

Napoli, prezzi alle stelle per il Milan in Champions

Il via alla vendita dei biglietti per la gara di ritorno dei quarti di finale tra Napoli e Milan del 18 aprile era stata preceduta nei giorni scorsi dalle polemiche sollevate da una parte dei tifosi azzurri, infuriati con la società di Aurelio De Laurentiis per i prezzi troppo alti. I costi per gli abbonati, che potevano avvalersi di un lieve sconto e del diritto di prelazione, andavano dai 72 euro delle curve ai 272 euro della tribuna Posillipo. Ieri, poi, è stata aperta la vendita a tutti gli altri tifosi, con prezzi dai 90 ai 340 euro.

Napoli-Milan, tutto esaurito al Maradona per la Champions

Il Napoli ha aperto la vendita online dei biglietti per la gara di Champions League con il Milan ai non abbonati nella giornata di ieri, alle ore 15. Nonostante i prezzi alti, sul web si è formata una fila virtuale eccezionale: oltre 50mila i tifosi che si sono messi in attesa, nella speranza di poter acquistare un tagliando per la partita del 18 aprile. Naturalmente i biglietti in vendita sono andati esauriti in pochissime ore.

Napoli, il record di incasso col Real destinato a essere superato

Da stamattina alle ore 10, inoltre, il Napoli ha messo in vendita un altro stock di biglietti per la partita di Champions League con il Milan, relativi ai settori inferiori di Curve e Distinti. Anche questi stanno per esaurirsi.

A più di due settimane dal match c’è già praticamente la certezza che il Napoli fisserà il nuovo record di incasso per una partita al Maradona: il primato di 4,484 milioni di euro degli ottavi di finale di Champions contro il Real Madrid del 2017 è destinato a essere polverizzato.