Napoli, niente di grave per Olivera

12-06-2022 10:54

Sospiro di sollievo per Mathias Olivera e per il Napoli. Il terzino sinistro, neo acquisto del club partenopeo, era uscito in lacrime per un problema al ginocchio occorso durante la partita tra il suo Uruguay e Panama, ma dopo il match il ct della Celeste Diego Alonso ha rasserenato i tifosi azzurri.

“Le sensazioni su questo problema sono buone. Sono stati già fatti degli esami e non dovrebbe essere nulla di grave. Aspettiamo ancora il report medico ufficiale, ma siamo abbastanza tranquilli”, ha detto in conferenza stampa.