Napoli, nuovo giallo orario: si chiede l'anticipo con l'Udinese. Le ultime

Dopo il primo match point scudetto mancato domenica, il club azzurro potrebbe festeggiare ad Udine ma l'orario è in bilico

01-05-2023 17:51

Smaltita l’amarezza per il beffardo 1-1 con la Salernitana, il Napoli si prepara per il secondo match point scudetto: nella partita in programma giovedì prossimo contro l’Udinese alla Dacia Arena basterà solo un pareggio per centrare il terzo scudetto della sua storia.

A far discutere a tre giorni dalla partita è il possibile orario del match: la gara, inizialmente programmata per le 20.45, potrebbe essere anticipata alle 18 o alle 18.30 per motivi di ordine pubblico.



Udinese-Napoli, “verso la conferma del match alle 20.45”

Secondo le indiscrezioni raccolte dal Mattino, il match della Dacia Arena verrà disputato regolarmente alle 20.45 di giovedì sera. Non c’è ancora nessuna ufficialità, ma la Lega Calcio ha consultato le due società, Udinese e Napoli, e la stessa Dazn, e alla fine si sarebbe deciso di confermare la data e l’ora già fissate.

Udinese-Napoli, cambio d’orario: il prefetto di Udine non si sbilancia

Qualsiasi decisione definitiva sarà in ogni caso presa martedì: lo ha comunicato all’Ansa il Prefetto di Udine, Massimo Marchesiello. “L’unica cosa certa, al momento, è una riunione convocata per domani mattina, in Prefettura, con le forze dell’ordine, il Comune e la dirigenza dell’Udinese per la gestione dell’afflusso dei tifosi per la partita”. Le ipotesi prese in considerazione sono un anticipo della gara alle ore 18 o alle ore 18.30.

Scudetto: Napoli può festeggiare mercoledì davanti alla tv

La squadra di Luciano Spalletti potrebbe comunque già festeggiare lo scudetto mercoledì sera, davanti alla tv, se la Lazio seconda in classifica non dovesse riuscire a battere il Sassuolo in casa.

Nella giornata di martedì, la Prefettura di Napoli definirà il nuovo piano sicurezza per la festa scudetto. E’ possibile che l’aereo del Napoli non faccia ritorno in città nella notte di giovedì subito dopo il match con l’Udinese, per evitare di paralizzare l’aeroporto di Capodichino come in occasione del post match di Juventus-Napoli.