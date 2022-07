14-07-2022 20:40

Buona la prima per il Napoli di Luciano Spalletti. Nel test amichevole contro l’Anaune, formazione che milita nel campionato d’Eccellenza regionale in Trentisno, gli azzurri si impongono con il risultato di 10-0. A monopolizzare l’attenzione è Khvicha Kvaratskhelia, chiamato a sostituire Lorenzo Insigne e autore di una prestazione da incorniciare, che fa letteralmente impazzire i tifosi sui social.

Napoli a valanga, Kvaratskhelia protagonista assoluto

Apre Rrahmani, al 5′, poi, Kvaratskhelia si regala la doppietta personale, intervallata dalla conclusione sporca di Zambo Anguissa che vale il 4-0 con cui si chiude il primo tempo. Nella ripresa, Spalletti stravolge la squadra, che dilaga. Al 10′ Zerbin si presenta alla grande, il 6-0 è di Osimhen, arrivano poi due reti di Politano, con la sfortunata autorete di Fellin a valere il 9-0. Chiude i giochi il giovane talento Ambrosino che prima calcia alto un rigore, poi si fa perdonare in bella percussione centrale.

Napoli, Kvaratskhelia conquista tutti

Oltre alle due marcature, Kvaratskhelia dispensa giocate importanti, facendosi sempre trovare al centro del gioco. La prima rete di giornata vede il georgiano in veste di assist-man, con un appoggio per il centrale ex Hellas Verona a due passi dalla linea di porta. Sul raddoppio, il classe 2001 piazza con un preciso rasoterra la sfera nell’angolino lontano alla sinistra del portiere. La seconda marcatura personale è un vero e proprio colpo di classe. Tocco sotto in corsa a scavalcare il portiere. Arriva, poi, anche un palo interno con una giocata che a Napoli non può passare inosservata: tiro a giro sul palo lontano, tripletta all’esordio sfiorata e tifosi in estasi.

Napoli, Kvaratskhelia fa dimenticare Insigne

Sui social, il numero 77 fa il pieno di complimenti e porta tantissimi tifosi a chiamare in causa Lorenzo Insigne, con commenti impietosi per l’ex capitano volato a Toronto. Qualcuno scrive: “Il ruolo reale di Insigne con Kvaratskhelia in squadra: raccattapalle” e ancora: “Nettamente migliore di Insigne”, “Ma meno male che è andato via, mille volte Lozano Ah, quello che ha preso il suo posto se lo mette in Tasca insigne“, “Ha già fatto più gol di Insigne”, “Questo è forte proprio. Oso dire che rispetto a Insigne è persino un upgrade!”, “Secondo me questo a Insigne ce lo farà dimenticare abbastanza presto“.

Napoli, tifosi in estasi per Kvaratskhelia

Non mancano, ovviamente, i complimenti diretti a Kvaratskhelia. “Kvaratskhelia è un fenomeno generazionale”, cinguetta qualcuno e ancora: “Fenomeno! Si ok stiamo giocando con i morti ma chist ten e qualità!”, “Aspettiamo test più probanti per capire con certezza se Kvaratskhelia potrà vincere il Pallone d’oro una volta sola o anche 3/4 volte“, “Speriamo che il mercato chiuda presto! Prima che un top club venga a prendersi anche quel fenomeno”, “Messi: il Kvaratskhelia argentino“, “Difficile non esaltarsi per le giocate di Kvaratskhelia, pur sapendo che stiamo giocando con una squadra di 10 categorie inferiori”.