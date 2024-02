Napoli, Osimhen a rischio in Coppa d'Africa: l'infortunio con la Nigeria e le voci sull'accordo col PSG

Il centravanti azzurro sta cercando di recuperare in tempo per dare una mano ai compagni in vista della semifinale contro il Sudafrica. Intanto tiene banco il mercato.

06-02-2024 10:53

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

Victor Osimhen è al centro della cronaca sia per quel che riguarda la Coppa d’Africa che per il consueto tema di calciomercato. Dopo le rivelazioni di Aurelio De Laurentiis che lo ha di fatto liberato per l’estate, sono diventate sempre più insistenti che lo voci che danno il centravanti vicino al Paris Saint-Germain. Intanto, a causa di un infortunio, la presenza del numero 9 partenopeo è in dubbio per la semifinale della sua Nigeria con il Sudafrica.

L’attaccante non è partito con i compagni

Partiamo dalla Coppa d’Africa. Come riportato dall’account ufficiale della nazionale nigeriana, Victor Osimhen non ha preso parte al volo diretto a Bouaké ma è rimasto ad Abidjan per un fastidio addominale. Ergo, la presenza dell’attaccante per la semifinale contro il Sudafrica è in questo momento in forte dubbio. In questo momento il 25enne di Lagos è sotto sorveglianza medica, in attesa di un ok che gli possa permettere di raggiungere i compagni in vista del delicato impegno che può valere la finale del torneo e la possibilità di vincere il titolo continentale.

La Coppa di Osimhen: solo 1 gol in 5 presenze

Finora il torneo di Victor Osimhen dal punto di vista realizzativo non è stato all’altezza delle aspettative. Soltanto un gol in cinque presenze e la scena lasciata quasi interamente all’atalantino Ademola Lookman. Ad ogni modo la scarsa verve dell’attaccante del Napoli non ha pregiudicato il cammino della Nigeria, arrivata comunque in semifinale. Inoltre va detto che l’ex Lille non ha comunque fatto mancare il suo apporto alla causa con le prestazioni al netto di una condizione fisica mai ottimale.

Il Psg pronto a pagare la clausola

Intanto il suo Napoli ha ripreso la marcia per il quarto posto. In attesa che Osimhen torni a dargli una mano, c’è il futuro che tiene banco anche alla luce delle ultime parole di Aurelio De Laurentiis che ha confermato l’addio del nigeriano nella prossima estate. Nel futuro del numero 9 azzurro, stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, potrebbe esserci il Paris Saint-Germain. Il club francese dovrà infatti sostituire Mbappé, diretto al Real Madrid, ed è intenzionato a pagare l’intera clausola rescissoria per portare il giocatore sotto la Torre Eiffel.