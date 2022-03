Napoli: Osimhen, a un gol dal record, è nel mirino del Newcastle

16-03-2022 22:58

Secondo quanto riportato dalla stampa inglese, l’attaccante del Napoli Victor Osimhen è uno dei grandi obiettivi del Newcastle in vista della prossima finestra di mercato. E per l’acquisto del nigeriano, il club di Premier League sta studiando un’offerta faraonica.

La Lega Serie A lo indica come “trascinatore del Napoli”, posizionando l’attaccante tra i top 15 marcatori nel campionato italiano. Nonostante il grave infortunio che ha condizionato la sua stagione, dopo 19 gare Osimhen è a un solo gol di differenza dalle marcature fatte lo scorso anno (10 in 24 partite). Per cui una sola rete gli permetterebbe di diventare il primo giocatore nigeriano ad andare in doppia cifra in due stagioni differenti in Serie A.

OMNISPORT