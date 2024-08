Il Napoli saluta Osimhen e accoglie Arthur: arriva in prestito secco dalla Juventus

L'attaccante nigeriano vola all'Al-Ahli: per lui pronto un quadriennale da 40 milioni all'anno. Intesa vicina con il brasiliano della Juventus, sarà il vice-Lobotka: da risolvere il nodo-ingaggio

Antonio Conte ha ritrovato il suo figlioccio preferito, la quiete sembra tornata a Napoli dopo i venti di tempesta delle scorse settimane: gli arrivi di Lukaku e McTominay hanno infatti colmato due vuoti importanti nell’organico azzurro, ma il mercato partenopeo potrebbe non essere finito qui.

Osimhen verso l’Arabia Saudita

Osimhen è al passo d’addio: tra il Psg ed il Chelsea, alla fine potrebbero spuntarla gli arabi dell’Al-Ahli. Nella giornata di oggi, come riporta Gianluca Di Marzio, sono proseguiti i contatti tra il club saudita e l’agente del calciatore Roberto Calenda per trovare l’intesa sul contratto. Non che i blues si siano ritirati dalla trattativa, ma il club saudita sta spingendo più di tutti: una volta trovata la definitiva intesa per l’ingaggio, presenteranno un’offerta ufficiale al Napoli, tenendo presente che non dovrà discostarsi di molto dalla clausola di 130 milioni. Accordo che, secondo il sito arabo Arriyadiyah.com, sarebbe già trovato tra le parti. Le prossime ore saranno in ogni caso decisive.

Napoli, idea Arthur

Nel frattempo, la società campana, dopo aver ufficializzato l’arrivo di Romelu Lukaku, sta pensando a un possibile rinforzo a centrocampo come alternativa a Lobotka, e il nome uscito nelle ultime ore è quello di Arthur. Sfumato l’arrivo di Billy Gilmour dal Brighton a causa del grave infortunio rimediato dal nuovo acquisto O’Riley nelle scorse ore, il Napoli ha dovuto pensare in tempi brevi a un’alternativa per il proprio centrocampo e ad inserire una pedina che possa svolgere la funzione di vice Lobotka nella squadra azzurra.

Arthur-Napoli, nodo ingaggio

Un’operazione a sorpresa che si sta concretizzando rapidamente. Nel pomeriggio c’è stato un primo sondaggio con la Juventus, che non ritiene il brasiliano parte del progetto ed ha fretta di cederlo. Il problema starebbe soprattutto nell’ingaggio del giocatore, in prestito alla Fiorentina nell’ultimo campionato: i primi incontri tra i due club hanno subito portato a un’intesa, per il prestito secco, ma il centrocampista guadagna circa sei milioni di euro. Una cifra che va di là degli attuali parametri del club partenopeo, bisognerà capire se e in che percentuale la Juventus vorrà partecipare al pagamento degli emolumenti al giocatore.

Napoli-Juventus, intesa per Arthur

Secondo quanto riporta tuttomercatoweb, le due società stanno dialogando per definire il trasferimento su parametri simili a quanto fatto nella stagione scorsa con la Fiorentina e quindi con un prestito oneroso e un ingaggio suddiviso, la cui quota di partecipazione per il Napoli aumenterebbe in base a una serie di aspetti, tra cui il minutaggio dello stesso Arthur, con incluso anche il diritto di riscatto per i campani.

