Calciomercato: giallo Osimhen, ora è più vicino agli arabi, Juve-Sancho è fatta, l'ex Milan Rebic al Lecce

L'Empoli ha chiuso per De Sciglio, il Verona ha preso Rui Patricio, l'attaccante svedese Sarr ha firmato per il Verona, Milan e Roma pensano a scambio

A due giorni dalla fine del mercato giornata ricca di colpi ma tante trattative restano ancora aperte. Questo il resoconto delle mosse dei club di A di oggi.

Osimhen non trova l’accordo col Chelsea

Continuano i colpi di scena sul tormentone Osimhen. Sembrava fatta per il Chelsea che aveva formulato una proposta al Napoli per l’acquisto definitivo mettendo sul tavolo circa 70 milioni ma c’è un problema grosso sull’ingaggio del giocatore: l’entourage di Victor ritiene la proposta arrivata dai Blues non soddisfacente, considerando l’ultimo rinnovo di 10 milioni netti a stagione, siglato col Napoli. E allora ecco che nelle ultime ore sembra di nuovo schiusa la pista che porta in Arabia, nonostante le parole del suo agente. Il nigeriano ascolterà l’offerta dell’Al Ahli che ha portato a 100 milioni l’offerta per De Laurentiis. Intanto Lukaku ha svolto le visite mediche a Villa Stuart.

Juve, fatta anche per Sancho

Arrivi e partenze in casa Juventus: Chiesa ha fatto le valige, ha salutato tutti ed è volato a Liverpool mentre Koopmeiners, accolto da una folla in delirio allo J Medical, ha svolto le visite mediche. Ora Giuntoli proverà a chiudere anche per Sancho. Stando a The Athletic e RMC Sport, Giuntoli avrebbe già raggiunto infatti l’intesa col Manchester United per il trasferimento dell’esterno offensivo. Secondo quanto si apprende, l’affare sarebbe stato perfezionato sulla base di un prestito con obbligo di riscatto.Colpo del Lecce (e di Pantaleo Corvino) che si assicura l’ex Milan Ante Rebic. Era svincolato dopo l’ultima stagione in Turchia, in maglia Besiktas. Il Lecce ha comprato anche Guilbert. Il difensore francese classe ‘94 ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2026 con opzione per l’anno successivo: arriva a titolo definitivo

Milan e Roma pensano a uno scambio

Roma e Milan sono al lavoro per provare a concretizzare uno scambio tra Abraham e Alexis Saelemaekers. I due club sono molto vicini a chiudere la trattativa con i rossoneri che verseranno tra i 7 ei 10 milioni nelle casse giallorosse più il cartellino del belga. Abraham ha praticamente definito l’accordo con il Milan, mentre Saelemaekers è molto vicino a trovare quello con la Roma. I rossoneri pensano anche a Vos e Rabiot.

Si sblocca affare Palacios

Tomas Palacios è finalmente dell’Inter. La definizione del contratto del difensore argentino classe 2003 è stata rallentata da alcune questioni burocratiche tra l’Independiente Rivadavia, squadra in cui il calciatore è in prestito (e che ha il diritto di riscattare il 50% del cartellino), e il Talleres, club proprietario del cartellino. Alla fine si è arrivati a un accordo da 6,5 più 3 bonus legati alle presenze del calciatore, distribuiti tra Talleres e Rivadavia. Palacios ha già sostenuto le visite mediche per i nerazzurri e ottenuto l’idoneità sportiva. Poi lo stallo che ha bloccato il passaggio che invece diventerà ufficiale nelle prossime ore.

Danso è sbarcato a Roma

Rinforzo a centrocampo per la Fiorentina: ufficiale Adli dal Milan in prestito con diritto di riscatto. Vestirà la maglia numero 29. Intanto arriva il primo giocatore saudita della storia in Serie A: Saud Abdulhamid è ufficialmente della Roma che l’ha prelevato dall’Al-Ahli per 2.5 milioni di euro: indosserà la maglia numero 12. Ai giallorossi anche Danso. La società giallorossa ha chiuso l’operazione per 22 milioni più tre di bonus, che andranno al Lens.

L’Empoli continua a muoversi sul mercato ed ha raggiunto l’accordo per il difensore De Sciglio della Juve.Il Verona ha il suo nuovo attaccante: in prestito dal Lione è arrivato lo svedese Sarr. L’Atalanta ha annunciato Rui Patricio a seguito del passaggio di Musso all’Atletico Madrid. Il portiere portoghese ex Roma ha firmato un contratto di un anno fino al giugno 2025. Fatta per Leoni al Parma. Il difensore classe 2006 arriva in Serie A dalla Sampdoria a titolo definitivo. Il Venezia ha ufficializzato l’arrivo di Schingtienne dall’Oud-Heverlee Leuven. Il difensore classe 2002 ha firmato un contratto fino al giugno 2029.