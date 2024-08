Calciomercato serie B, il Catanzaro prende Buso, Reggiana e Sassuolo fanno affari con Inter e Juve

Polito mette a segno il colpo dell'estate, mentre Longo aspetta rinforzi per il suo Bari e lancia un segnale alla società. Grosso accoglie Muharemovic

Ultime ore di mercato anche in Serie B, con tutte le squadre impegnate a rinforzare i rispettivi organici prima del gong previsto per la tarda serata di venerdì 30 agosto, a mezzanotte. Direttori sportivi in viaggio verso l’Hotel Sheraton, con Catanzaro e Salernitana scatenate in queste battute finali, senza dimenticare i movimenti registrati in casa Reggiana e Sassuolo. Si pesca anche nei settori giovanili di Inter e Juve. È tempo di riepilogare tutte le trattative e gli affari conclusi nella giornata di oggi.

Catanzaro, Buso è il colpo dell’estate

Il rush finale di mercato chiude un’altra telenovela di questa sessione: Nicolò Buso è ufficialmente un nuovo calciatore del Catanzaro, club che ha deciso di puntare con forza sull’attaccante classe 2000, corteggiato a lungo nel mese di agosto. Il 24enne, pronto ad affiancare Biasci e Iemmello, approda in giallorosso con la formula del prestito con diritto di riscatto, che può diventare obbligo al verificarsi di determinate condizioni. Un investimento da circa 700.000 euro per la proprietà Noto.

Buso è solo l’ultimo di una serie di innesti del ds Ciro Polito, che ha parzialmente rivoluzionato la rosa a disposizione di Fabio Caserta, arrivato per sostituire Vivarini e aprire un nuovo ciclo, all’insegna di una linea verde imposta dalla società calabrese. Da Ceresoli a Seck, passando per Compagnon e Cassandro, prelevati rispettivamente da Juventus e Torino.

Salernitana scatenata: Wlodarczyk e Soriano, ma non solo

Nonostante le problematiche che hanno caratterizzato l’inizio della pre-season, con il dimissionario Iervolino impegnato sul fronte legato all’imminente passaggio di proprietà, la Salernitana risulta tra le piacevoli sorprese di questo “start” di campionato: due vittorie contro Cittadella e Sampdoria, intervallate dalla beffarda sconfitta di Bolzano con il Sudtirol, che non ha oscurato quanto di buono fatto nei primissimi minuti dell’annata 2024-25. Positivo, in tal senso, il lavoro del direttore Petrachi, così come quello di Giovanni Martusciello, intenzionato a rilanciarsi dopo aver vissuto per anni al fianco di Maurizio Sarri.

Gli ultimi botti di mercato portano il nome di Roberto Soriano e Szymon Włodarczyk, attaccante arrivato in prestito dallo Sturm Graz. Potrebbe essere lui il sostituto di Simy, con l’ex Crotone non certo di rimanere all’ombra dell’Arechi. Grande curiosità per vedere all’opera Reine-Adélaïde, approdato a Salerno a parametro zero. Piace anche Correia della Triestina: trattativa in corso con gli alabardati, che vogliono monetizzare.

Sassuolo e Reggiana protagoniste: in arrivo i baby di Juve e Inter

Vuole recitare un ruolo da protagonista in questo campionato anche il Sassuolo di Fabio Grosso, appena retrocesso dalla Serie A e chiamato a risalire immediatamente la china, centrando possibilmente il salto di categoria. L’ex allenatore dell’Olympique Lione accoglierà nelle prossime ore il giovane Muharemovic, difensore classe 2003 di proprietà della Juventus, che si trasferirà in neroverde con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 5 milioni di euro. Potenziale tesoretto anche per i bianconeri, che continuano a raccogliere i frutti del progetto Next Gen.

Pesca tra i talenti emergenti del calcio italiano la Reggiana di William Viali: è ufficiale l’ingaggio di Alessandro Fontanarosa, centrale difensivo classe 2003, che approda in Emilia a titolo temporaneo. Prestito secco dall’Inter, che avrà così la possibilità di osservare e valutare il ragazzo in cadetteria.

Allarme Bari, Longo: “Simic? Abbiamo bisogno anche di altro”

Il Bari riporta in Serie B Lorenco Simic, difensore classe ’96 che ha vestito la maglia del Maccabi Haifa nell’ultima stagione e si prepara a ripartire dai Galletti, che avevano necessariamente bisogno di un rinforzo per il pacchetto arretato. L’anno scorso, 25 presenze per l’ex Ascoli, che segnò un gol proprio a Bari con la casacca bianconera.

Non è finita qui. Dopo il pareggio ottenuto contro il Sassuolo, in maniera un po’ rocambolesca, Moreno Longo non si è nascosto dinanzi a microfoni e telecamere, lanciando un chiaro segnale alla società e al ds Magalini: “Simic? L’ho saputo adesso, sapevo che era in corso una trattativa, ma della chiusura ho saputo adesso da voi – ha ammesso nell’immediato dopo gara del “San Nicola” –. Noi vogliamo dare peso al nostro attacco e stiamo lavorando sulle due punte, ma abbiamo bisogno che arrivi qualcun altro anche lì. Almeno un trequartista e un altro attaccante, ci servono proprio numericamente”.