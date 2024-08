Bari-Sassuolo, moviola: due gol annullati e un espulso dopo mezzora, che caos

La prova dell’arbitro Federico La Penna nella terza giornata di serie B analizzata ai raggi X, il fischietto romano ha ammonito anche due giocatori

E’ tornato ad arbitrare in A solo due anni fa Federico La Penna – la scelta per Bari-Sassuolo – dopo il lungo stop perché, come molti ricorderanno, fu sospeso per i rimborsi alterati. Avvocato di professione, severo in campo, poco incline al dialogo, il fischietto romano è tornato ad alti livelli e anche se non è un internazionale è attualmente tra i più affidabili in Can ma come se l’è cavata ieri?

I precedenti di La Penna con Bari e Sassuolo

Il fischietto romano aveva arbitrato i baresi già ben diciassette volte. L’ultimo incontro diretto risaliva alla recente gara di ritorno dei playout salvezza, dove il Bari superò 3-0 la Ternana. In tutto con La Penna in campo il Bari ha ottenuto nove vittorie, quattro pareggi e solo quattro sconfitte. La Penna ha anche diretto sette incontri del Sassuolo, e i neroverdi si dimostrano storicamente imbattuti con quattro vittorie e tre pareggi. L’ultimo incrocio tra La Penna e il Sassuolo risale all’anno scorso, in un match salvezza contro il Frosinone, in cui i neroverdi si sono imposti per 1-0.

L’arbitro ne ha ammoniti due ed espulso uno

Coadiuvato dagli assistenti Scatragli e Bianchini con Baratta IV uomo, Doveri al Var e Baroni all’Avar, l’arbitro ha ammonito due giocatori e ne ha espulso uno. Ammoniti: 85′ Antiste, 90’+6 Novakovich. Espulsi: 35′ Lovato

Bari-Sassuolo, i casi da moviola

Questi i principali episodi dubbi. Al 35′ Lasagna salta Lovato che tocca l’attaccante che si era allungato leggermente il pallone ma con grande esperienza va giù. Per La Penna è punizione dal limite e chiara occasione da gol: espulso Lovato. La palla non era più nella disponibilità dell’attaccante, da stabilire se l’avrebbe potuta raggiungere o meno. Per l’arbitro sì, da qui il rosso.

Al 50′ Cross di Sibilli, Satalino non esce: colpo di testa di Novakovich, tap-in di Mantovani che poi viene fermato in fuorigioco. Gol non buono, arriva l’ok del VAR dopo il check. Fischiato il fuorigioco di Mantovani. Al 69′ Lasagna dialoga con Manzari che va al tiro, Odenthal si immola, ma Manzari da terra da terra a servire Novakovich che segna a porta sguarnita. Il VAR interviene, dubbi sul contrasto Manzari-Odenthal e tocco con il polso del barese. Gol annullato. La Penna va a vedere al monitor e dice di no: tocco con il polso di Manzari. All’85’ rimo giallo della gara per Antiste che ha trattenuto Morachioli che gli aveva recuperato bene il tempo e la palla. Al 96′ Novakovich si aggrappa a Pieragnolo e lo butta giù, giallo per lui. Dopo 7′ di recupero La Penna fischia la fine: Bari-Sassuolo finisce 2-1.