Napoli, idea Skriniar: telefonata del giocatore a Conte, tutti gli scenari

Il difensore slovacco è stato messo ai margini del progetto del PSG da Luis Enrique, il Napoli ci pensa, anche la Juventus alla finestra

‘Mister Conte, mi salvi lei’. La situazione di Skriniar al PSG si è ulteriormente complicata sotto la gestione di Luis Enrique. L’allenatore spagnolo non ha convocato il difensore per le ultime partite, segnale chiaro che non rientra più nei suoi piani. Questa esclusione arriva dopo un anno difficile per lo slovacco, caratterizzato da numerosi infortuni che lo hanno tenuto lontano dal campo. Ai margini del progetto del club parigino, l’ex difensore nerazzurro si sarebbe fatto avanti per cercare di trovare una soluzione alternativa che potrebbe nuovamente rimetterlo in gioco e l’ipotesi Napoli potrebbe essere la giusta scelta per tornare tra le braccia proprio del suo ex mister Antonio Conte.

Skriniar e Napoli: contatti in crescita

Dopo l’infortunio al PSG e il flop ad Euro 2024, Milan Skriniar cerca riscatto. Negli ultimi giorni, si sarebbero intensificati i contatti tra il Napoli e l’entourage del calciatore. Il difensore slovacco, attualmente sotto contratto con il PSG ma fuori rosa, potrebbe essere interessato a una nuova destinazione, specialmente considerando il fatto che è stato escluso dai piani della squadra francese. Secondo le ultime indiscrezioni, la trattativa per portare Skriniar a Napoli è in corso, ma si tratta di un affare particolarmente complesso.

Skriniar-Napoli: le difficoltà della possibile trattativa

Il principale ostacolo nella trattativa è rappresentato dall’ingaggio del giocatore. Skriniar guadagna attualmente 10 milioni di euro al PSG, una cifra fuori portata per il Napoli, che potrebbe arrivare a offrire tra i 4 e i 4,5 milioni, con l’aggiunta di bonus che porterebbero il totale a 5,5 milioni. Tuttavia, l’accordo prevede anche un contributo del PSG per coprire una parte dello stipendio, arrivando complessivamente a circa 8 milioni di euro. Rimane da capire se Skriniar sarà disposto a rinunciare a una parte del suo ingaggio e magari riabbracciare il suo ex compagno Lukaku.

Skriniar-Napoli: il ruolo di Conte nella trattativa

Un fattore che potrebbe influenzare positivamente la trattativa è la presenza di Antonio Conte, che ha un ottimo rapporto con il difensore slovacco dai tempi dell’Inter. Tuttavia, la concorrenza è alta, con altri club come Juventus e Bayern Monaco interessati a Skriniar. Se Napoli riuscirà a concludere l’affare, potrebbe rappresentare un colpo importante per completare il parco difensori in rosa, ma al momento la situazione rimane in stand-by.