Skriniar escluso dal PSG: la Juventus fiuta l'affare e ci prova. Intanto Conceição è a un passo

Ultimi 7 giorni di lavoro per Cristiano Giuntoli prima della chiusura del mercato. Spunta un'opportunità in difesa mentre tra gli esterni potrebbe spuntarla il portoghese.

Ultimi sette giorni di calciomercato e Cristiano Giuntoli è tra gli uomini più indaffarati del pianeta. La sua Juventus ha infatti diverse carenze numeriche, con la necessità di aggiungere almeno 4 tasselli salvo improbabili reintegri dei fuori rosa. Per quanto riguarda gli esterni offensivi il nome più caldo è in questo momento Francisco Conceicao che dal Portogallo danno addirittura per fatto. In difesa, invece, è emersa un’opportunità che il club potrebbe seriamente valutare: quella dell’ex interista Milan Skriniar.

Opportunità Skriniar: Luis Enrique lo boccia

Partiamo proprio dall’ultimo nome. Milan Skriniar è infatti ufficialmente fuori dai piani del Paris Saint-Germain. Il difensore slovacco non è stato neppure convocato dal tecnico Luis Enrique che a dire il vero non lo ha mai amato particolarmente. Agli Europei l’ex interista non aveva escluso un possibile ritorno in Italia e in queste ore tra le società che hanno aguzzato gli occhi c’è la Juventus di Thiago Motta. L’arrivo di Kalulu ha raffreddato la necessità di investire sul pacchetto arretrato ma sarebbe un peccato non approfondire una simile opportunità.

L’ingaggio un ostacolo pesante da superare

C’è però un ostacolo, non insormontabile ma sul quale si dovrebbe lavorare seriamente. Il riferimento è all’ingaggio del giocatore che percepisce quasi 10 milioni di euro netti l’anno. Questa cifra, come ben sappiamo, non è alla portata della nuova Juventus che ha nella sostenibilità economica il principio cardine. Significa che un arrivo di Skriniar sarebbe impossibile? Non proprio, ma è chiaro che andrebbe trovata una quadra con il PSG in mezzo ai numerosi affari che i bianconeri hanno già in sospeso.

Borsino esterni: dal Portogallo danno fatto Conceicao

Una delle questioni più urgenti da affrontare è quella dell’esterno, pardon, degli esterni d’attacco, che ci sta accompagnando da prima dell’Europeo. Tra i numerosi candidati uno che potrebbe spuntarla è Francisco Conceicao per il quale, stando alle voci dal Portogallo, il Porto avrebbe aperto al prestito con obbligo di riscatto. La Juve lo vuole, questo è risaputo, anche per allargare la famiglia dei figli d’arte, pronta a perdere Federico Chiesa. Non vanno comunque ancora abbandonate le piste Nico Gonzalez e Jadon Sancho ancora vivissime.