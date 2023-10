Napoli, Osimhen verso l’addio: rottura smentita ma ecco cosa può succedere

Non si fa attendere la replica di Osimhen alle parole di ADL: il futuro del bomber è a un bivio e il suo tempo in azzurro sembra essere finito

20-10-2023 13:30

Altro che attesa di scadenza contratto nel 2025, adesso Aurelio de Laurentiis cambia strategia con Osimhen: se finora aveva sempre parlato di incedibilità per il nigeriano, il pensiero del patron del Napoli sembra cambiato. ADL ha ricordato ‘volutamente’ la cessione di Koulibaly alludendo alla possibilità di fare lo stesso con Osimhen. Lo scontro tra Victor e il suo agente con il Napoli per il video di Tik tok che lo scherniva, l’infortunio con la sua nazionale ora e la Coppa d’Africa che a gennaio lo terrà quasi un mese fuori lasciano presagire che il divorzio sia possibile. Le reazioni tifosi partenopei non sono per niente serene.

De Laurentiis parla del cambio di umore di Osimhen

Resta una patata bollente in casa Napoli il rinnovo di Osimhen che sembra sempre più lontano; le parole di ADL sul tema sono tutt’altro che rassicuranti “Sono sempre stato sereno nei confronti di Osimhen, ma si è sempre in due in queste cose: io sono rimasto lo stesso, se il suo umore è cambiato non posso farci nulla. Se dopo una stretta di mano le cose cambiano, la cosa dispiace, ne prendiamo atto ma poi la vita va avanti. La scadenza del contratto è nel 2025, c’è tempo.”

ADL poi ricorda la cessione di KK: “Non dimenticate che ho venduto Koulibaly all’ultimo”. Ed a proposito dell’ infortunio del nigeriano in Nazionale: “Dovrebbe essere lasciata la scelta al club di poter mandare o meno in nazionale un giocatore convocato, la possibilità di dire no se si tratta di un’amichevole, per esempio. Se io ho pagato un giocatore 50 milioni e mi torna infortunato, dovrebbero risarcire il club del costo per giorno di tutto il periodo in cui starà fuori. Pensate a Neymar…”.

La replica furiosa di Osimhen alle parole di ADL

L’edizione de Il Mattino ha fatto sapere che Victor Osimhen non ha preso bene le dichiarazioni del presidente De Laurentiis, così come non le ha prese bene nemmeno il suo agente Roberto Calenda. L’attaccante nigeriano ha difatti storto il naso e il suo futuro in azzurro potrebbe cambiare.

L’accordo attuale è in scadenza nel 2025, ma già a gennaio o in estate potrebbe partire, con il Napoli ‘costretto’ a cederlo, con il prezzo che potrebbe crollare – rispetto agli oltre 200 milioni richiesti – senza il prolungamento e con un solo anno mancante alla scadenza di contratto.

Il comunicato del Napoli su Osimhen

Illazioni che non sono piaciute però al Napoli che ha cambiato il tiro e con un comunicato ha chiarito: “Abbiamo letto delle ricostruzioni forzate delle parole del presidente De Laurentiis rispetto alla questione Osimhen. Meglio chiarire. Il Presidente De Laurentiis non ha detto nulla di negativo nei confronti di Victor, solo che dopo una lunga trattativa, culminata con una stretta di mano che sanciva la volontà di proseguire il rapporto, Victor ha avuto un ripensamento. La speranza del Presidente De Laurentiis è che si tratti solo di una pausa di riflessione. Nelle prossime settimane, complice anche il fatto che Victor dovrà restare fermo per la riabilitazione, De Laurentiis, Osimhen e il suo agente Roberto Calenda si incontreranno per parlare del futuro, nella massima serenità. Leggere che ci sia gelo tra Osimhen e il Napoli è totalmente fuori luogo”. Di certo non è una situazione tranquilla, come temono anche i tifosi.

I tifosi napoletani sono pronti all’amaro addio di Osimhen

I partenopei vivono con ansia il destino del loro bomber nigeriano: “si sta sgretolando un sogno che ci ha fatto felici per un anno.” C’è poi chi scrive: “Es tu culpa”. Ricordate? Ma almeno lo avesse venduto a 130 milioni, con quella cifra ci faceva un’altra squadra vincente. Invece si è incaponito su cifre assurde e su un rinnovo che non è arrivato. Uno spreco assurdo.”

E chi aggiunge: “Ne abbiamo avuti tanti… solo con De Laurentis Cavani e quello poi andato da quelli, ce ne faremo una ragione. D’altronde, quelli della mia generazione so sopravvissuti a Diego, figuriamoci a Osimhen.”

C’è poi chi critica ADL:“Risultati disastrosi – Osimhen ribelle e infortunato – Decreto Crescita abolito. Stagione da All or Nothing per il nostro presidente visionario, che disastro.” E ancora: “Ma chi l’ha detto che dobbiamo rivincere?” Aurelio De Laurentiis!”. Infine, c’è chi ricorda gli addii più amari: “Dopo Lavezzi, Cavani, Higuain è arrivato il suo turno. Adl è sempre lo stesso, il solito pappone.” Queste le reazioni principali all’intervista rilasciata ieri da De Laurentiis.