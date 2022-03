Napoli, Petagna in campo per soli 4 minuti: fermato da un infortunio

13-03-2022 18:55

È durata relativamente poco (circa quattro minuti) la partita dell’attaccante del Napoli Andrea Petagna al Bentegodi contro l’Hellas Verona, entrato in campo al 90′ per sostituire il compagno Victor Osimhen, in vista dei sei minuti di recupero. L’azzurro si è fermato a causa di un infortunio e il club, attraverso una nota ufficiale, ha tempestivamente chiarito che il giocatore “ha accusato un risentimento alla coscia destra “. Nelle prossime ore verranno effettuati ulteriori esami per capire qual è l’entità dell’infortunio, per stimare i tempi e la tabella di recupero.

OMNISPORT