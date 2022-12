08-12-2022 09:23

Nella sua lunga carriera ha vissuto da inviato importanti eventi come i Giochi Olimpici, i Giochi del Mediterraneo e gli Europei di Calcio. Ha collaborato con importanti agenzie di stampa e quotidiani nazionali. Se fosse un calciatore, sarebbe sicuramente l’uomo d’ordine (e il capitano in pectore). Per Virgilio Sport cura specialmente la sezione dedicata al Calcio

Il colpo in canna ce l’aveva da tempo ma come faceva a cambiare un meccanismo quasi perfetto? Col 4-3-3 il Napoli stava facendo sfracelli in campionato e in Champions, non era tempo di esperimenti quando condizione, morale e meccanismi erano al top, meglio aspettare. Luciano Spalletti però l’idea di mettere Giacomo Raspadori alle spalle di Osimhen ce l’aveva da tempo e ieri, nell’amichevole con l’Antalyaspor ha cambiato il modulo del suo Napoli. E si è divertito parecchio.

Napoli, Raspadori segna due gol e colpisce un palo in amichevole

Aspettava con ansia il ritiro in Turchia, Spalletti, proprio per verificare alcune sue idee. Il 4-2-3-1 l’anno scorso era stato un modulo utilizzato spesso, soprattutto quando non mancava Anguissa e l’idea non era stata accantonata. Quest’anno il tecnico azzurro l’aveva riproposta per larghi tratti nella gara col Lecce, pareggiata in casa, quando i nuovi erano ancora fuori condizione e si era riproposto di provarla più in là. Ieri Raspadori è stato utilizzato da 10 e non solo e ha brillato con due gol e un palo.

Napoli, per Spalletti Raspadori ha numeri da centrocampista

In conferenza dopo la partita Spalletti ha detto: “Raspadori ha i numeri da centrocampista come chilometri e ha le accelerazioni da attaccante dentro questa continuità. E’ un pensiero che avevamo e ci siamo tolti lo sfizio di vederlo anche lì. E la risposta è stata positiva”.

Napoli, Raspadori intoccabile in Nazionale ma ora cerca spazio in A

Intoccabile in Nazionale, con Mancini che lo utilizza sempre o come prima punta o come attaccante esterno, Raspadori ora vuol riprendersi spazio a Napoli e il 4-2-3-1 potrebbe essere il vestito adatto per farlo rendere al meglio.

Con uno tra Lozano e Politano a destra e Kvara a sinistra, l’ex Sassuolo potrebbe fare il trequartista dietro Osimhen. A rischiare il posto sarebbe Zielinski, visto che Lobotka è intoccabile ed Anguissa è imprescindibile per la sua fisicità, soprattutto in un centrocampo a due.

Napoli, i tifosi esaltano Raspadori

Sui social fioccano i commenti: “Raspadori non è un numero 10, ma pure un 9, un 8, un 7. Insomma, dove lo metti, lo metti ti fa la differenza”, oppure: “Quando dialogano due fini dicitori come Ndombelè e Raspadori è poesia pura. Bello a vedersi” e ancora: “Raspadori è giocatore di pallone ed è tanta tanta roba”.

C’è chi scrive: “È l’evoluzione di quel ruolo. 4231 non significa più nulla, ora conta il concetto posizionale, è il modo per vedere più spesso raspa in campo nella seconda fase di stagione. Un giocatore del genere non può stare troppo in panca” e infine: “Raspadori sarà il centravanti del futuro del Napoli appena Osimhen andrà in un top club mondiale”.