Napoli, Raspadori migliora e si riaggrega al gruppo

28-03-2023 15:39

Dopo la settimana di sosta della Serie A per gli impegni delle Nazionali, il Napoli ha ripreso oggi gli allenamenti al Konami Training Center di Castel Volturno. Gli azzurri preparano il match contro il Milan in programma domenica 2 aprile allo Stadio “Diego Armando Maradona” alle 20,45 per la ventottesima giornata di Serie A. Un appuntamento che farà da “prelibato antipasto” alla doppia sfida Champions nei quarti di finale di Champions League, in programma proprio ad aprile (gara di andata mercoledì 12 a San Siro, ritorno all’ex San Paolo martedì 18).

La squadra, agli ordini di mister Luciano Spalletti, ha iniziato la sessione con una fase di attivazione seguita da esercitazione tecnica. Successivamente, lavoro di potenza aerobica e partitina a campo ridotto. Buone notizie per Giacomo Raspadori, il quale ha svolto quasi tutta la seduta in gruppo. Meret, Politano, Di Lorenzo e Lobotka sono rientrati dagli impegni con le rispettive nazionali.