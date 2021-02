Napoli: recuperato Mertens, riposo per Osimhen

Dopo settimane di infermeria piena, finalmente arrivano buone notizie in casa Napoli per mister Gattuso. Già dalla prossim agara casalinga contro il Granada infatti, il tecnico campano, potrà contare sulla disponibilità di Dries Mertens.

L’attaccante belga, fermo di fatto da metà dicembre a causa dell’infortunio alla caviglia subito contro il Cagliari, è rientrato dal Belgio ed oggi si è allenato in gruppo. A meno di clamorosi dietro front quindi, Mertens sarà abile e arruolato per il ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League.

Diversi i discorsi invece per quanto riguarda i recuperi di Petagna, Lozano e Osimhen: i primi due continuano a lavorare a parte per recuperare dai rispettivi infortuni, mentre l’attaccante nigeriano deve osservare alcuni giorni di riposo dopo il trauma cranico subito contro l’Atalanta. “Victor Osimhen in mattinata si è sottoposto ad esami clinici e ad accertamenti diagnostici presso la Clinica Pineta Grande con il Dottor Alfredo Bucciero e il Dottor Elpidio Pezzella che hanno dato esito negativo. Il giocatore osserverà alcuni giorni di riposo e riprenderà in maniera graduale gli allenamenti. Le condizioni del calciatore verranno valutate quotidianamente”.

Infine restano ai box pure Ospina, Manolas, Hysaj e Demme anche se gli ultimi due hanno svolto parte della seduta in gruppo e potrebbero recuperare almeno per la gara di domenica prossima contro il Benevento.

OMNISPORT | 23-02-2021 14:59