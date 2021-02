Napoli, retroscena tra De Laurentiis e Gattuso prima della Juventus

Chiamiamolo colpo di retroscena. Come riporta Repubblica, poco prima del match tra Napoli e Juventus, il presidente azzurro Aurelio De Laurentiis è sceso nello spogliatoio partenopeo, per sostenere la squadra – in vista del match più sentito della stagione – ma soprattutto per confermare la fiducia a Gattuso. Una mossa inaspettata, che ha certamente contribuito alla vittoria dei padroni di casa contro i bianconeri, grazie alla rete di Lorenzo Insigne dal dischetto.

Sembrano così ormai distanti le parole di Gattuso dopo Napoli–Parma, quando il tecnico ha pesantemente attaccato De Laurentiis: “Io qua sto prendendo schiaffi tutti i giorni, sembra che siamo ultimi in classifica. E’ difficile così. Adesso magari perdo le prossime due e sono in discussione. Questa tarantella è cominciata da un mese, non l’altro ieri. Sento offese, sento della mia pescheria, che sono maleducato, che sto morendo e non posso allenare, che sono incapace e forse questo ci sta. E’ anomalo, se qualche tifoso da tastiera ama scrivere sui social perché non sa che fare adesso va bene. Ma da tanti professionisti che conoscono il calcio non lo accetto. Il contratto? Non sono legato ai contratti, ma alle emozioni. Se poi sbaglio io o il presidente non lo so”.

E ancora: “Bisogna sentirsi a proprio agio, a Castel Volturno lo sono. Non mi sento a mio agio con quello che sta succedendo fuori, l’aria che si respira non mi piace. Il rapporto con il presidente? E’ sempre stato buono, non posso negare che dopo gli ultimi giorni da parte mia c’è delusione per quello che è accaduto. Non sono ipocrita, però ho rispetto. Non mi fa mancare nulla, gli ho chiesto un giocatore e l’ha preso. Contattati altri allenatori? E’ stata gestita male. Non mi sono permesso di firmare con altre squadre, io sono stato corretto”.

Sembra sia tornato il sereno tra Gattuso e De Laurentiis, già prima del match contro la Juventus a questo punto. I 3 punti conquistati, nonostante le tante assenze, non possono che migliorare il clima all’interno della società azzurra.

Resta ora da capire quale sarà il futuro di Gennaro Gattuso. Negli ultimi giorni, si è parlato molto del ritorno a Napoli di Mazzarri o di Benitez. A quanto pare, il tecnico resterà alla guida della squadra fino a fine stagione, salvo ulteriori intoppi. Difficile indovinare cosa accadrà in estate, saranno fondamentali i risultati in campionato e in Europa League. Nel frattempo, De Laurentiis ha teso la mano a Gattuso, una buona notizia per la squadra e per i tifosi.

OMNISPORT | 15-02-2021 13:54