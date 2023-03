Il talento azzurro può emulare Weah, che vinse il trofeo pur giocando con una nazionale poco competitiva

18-03-2023 08:45

Nella sua lunga carriera ha vissuto da inviato importanti eventi come i Giochi Olimpici, i Giochi del Mediterraneo e gli Europei di Calcio. Ha collaborato con importanti agenzie di stampa e quotidiani nazionali. Se fosse un calciatore, sarebbe sicuramente l’uomo d’ordine (e il capitano in pectore). Per Virgilio Sport cura specialmente la sezione dedicata al Calcio

Che questo sia un anno magico per il Napoli non lo dimostra solo la classifica di serie A, con un vantaggio abissale sulla seconda e una cavalcata eroica. Anche il sorteggio di Champions sembra aver strizzato l’occhio agli azzurri, evitando le 3 super-big Real Madrid, Bayern e Manchester City e offrendo un cammino che consente di sognare la finale di Istanbul. Ma non finisce qua: nell’anno in cui non ci sono Mondiali né Europei, col declino di Ronaldo e Messi e le delusioni di Mbappè (fuori agli ottavi di Champions) si fa largo un’ipotesi che avrebbe del clamoroso. Può un azzurro vincere il Pallone d’oro? Magari Osimhen? Dalla Spagna filtrano voci su Kvara, il georgiano potrebbe sbaragliare la concorrenza se il Napoli dovesse arrivare davvero in fondo alla Champions.

Napoli, Kvara da Pallone d’oro secondo Marca

Il quotidiano spagnolo Marca dedica l’articolo di apertura al georgiano del Napoli, parlandone come la grande rivelazione della stagione nel calcio europeo e scrive: “Il suo nome, difficile da pronunciare quanto il suo gioco da decifrare, si ripete costantemente per le strade di Napoli: Khvicha Kvaratskhelia. Il Sud Italia ha un nuovo idolo, il cui obiettivo è semplice: essere il miglior giocatore del mondo. Ci sono possibilità di realizzarlo?”.

Napoli, Kvara sta stupendo tutta Europa

La stagione dell‘attaccante del Napoli finora è stata strepitosa: 11 gol e 9 assist in campionato finora e giocate che hanno scomodato paragoni illustri, da Best a Kakà. Acquistato dal Rubin Kazan per 11 milioni di euro oggi ne vale quasi 10 volte di più e sta trascinando il Napoli al terzo scudetto della sua storia oltre che a sognare traguardi prima impensabili in Champions.

Napoli, Kvara penalizzato dalla Georgia

La sua svolta nel calcio, tuttavia, non sorprende coloro che conoscono Khvicha da quando era piccolo. “Kvaratskhelia è un mio caro amico da quando ero piccolo, siamo sempre stati insieme. È un tifoso di calcio, vive per e per questo. È una persona fantastica e un ragazzo molto calmo”, dice il suo amico e compagno di squadra, Giorgi Mamardashvili, attuale portiere del Valencia. Certamente nella corsa al Pallone d’oro Kvara è penalizzato dal non giocare in una nazionale-top. La nazionale georgiana finora non ha mai partecipato a un Mondiale o a un Europeo. Attualmente, la Georgia è al 78° posto nella classifica FIFA. Lo sport per eccellenza nel Paese caucasico continua ad essere il rugby.

Napoli, Kvara attira tifosi georgiani al Maradona ogni settimana

In questi mesi Napoli è stata invasa da seguaci georgiani: sono aumentate le richieste di voli diretti tra Tbilisi e Napoli e un spicchio del Maradona è sempre occupato dai tifosi di Kvara. Il fenomeno di Spalletti ha un riferimento per rendere realtà l’impensabile: George Weah. Le probabilità che un giocatore nato in Liberia diventasse il miglior giocatore del mondo erano scarse ma nel ’95 fu lui ad alzare il trofeo. Fino ad oggi nessun altro giocatore africano è riuscito a riconquistare il Pallone d’Oro. In una certa misura le loro storie, pur tra tante differenze, hanno dei punti in comune. Il liberiano arrivò in Italia per sostituire una bandiera del Milan come Marco Van Basten. Kvaratskhelia è stato preso far dimenticare Insigne.