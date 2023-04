La Lega deciderà l'orario, quasi sicuramente alle 15. Si è deciso di evitare la concomitanza di Comicon e partita del Napoli Basket: maxi-area pedonale in centro storico

27-04-2023 19:53

Giornalista con una passione sfrenata per gli Sport Usa, di cui è esperto conoscitore. Ma su Virgilio Sport è un osservatore del pallone nostrano e delle sue baruffe quotidiane. Appassionato di musica, ha sviluppato orecchio anche per borbottii degli spogliatoi, mugugni dei tifosi e voci di mercato

Sarà dunque domenica, il giorno della verità: lo sarebbe stato comunque, dato che Inter-Lazio è in programma il 30, ma almeno così ci sarà la possibilità, per i tifosi del Napoli, di festeggiare assieme alla squadra all’interno del Maradona. Questa la decisione ufficiale del Prefetto di Napoli, Claudio Palomba, dopo che il Casms aveva valutato il posticipo di Napoli-Salernitana a domenica. Naturalmente, la decisione sull’orario spetterà alla Lega Calcio, come chiarito dallo stesso Prefetto. Ma dovrebbe giocarsi alle 15.

Napoli-Salernitana domenica 30, le motivazioni della Prefettura

“Mi accingo ad adottare un provvedimento d’urgenza con il quale determino lo spostamento della partita Napoli-Salernitana a domenica”. Sono state le parole del prefetto di Napoli Claudio Palomba in conferenza stampa al termine del vertice che si è tenuto in Prefettura. L’orario della partita, che quindi si giocherà non più sabato alle ore 15 ma domenica, sarà comunicato dalla Lega Serie A: “Dovrebbe essere alle 15, ma aspettiamo l’ufficialità”. Sulle ragioni dello slittamento del derby campano, ha spiegato Palomba, “il taglio dato dalla stampa è che sia una scelta per profili di ordine pubblico, ma le ordinanze possono essere anche per necessità pubbliche. Questo fine settimana è un periodo particolarmente complesso con una serie di eventi proprio a Fuorigrotta. Saranno giornate particolarmente convulse e il mantenimento della giornata del sabato avrebbe determinato la necessità di predisporre servizi tanto nella giornata di sabato, tanto di domenica, con risorse duplicate”. Il riferimento è al Napoli Comicon ed alla partita della Gevi Basket, che si terranno nella stessa zona dello stadio Maradona.

Napoli, pronto il piano sicurezza per domenica

“Si era posta la necessità di evitare sovrapposizione di eventi, per le forze dell’ordine e la viabilità. Avevamo proposto l’opportunità di valutare il differimento della partita a domenica, probabilmente alle 15, la fissazione dell’orario non è di conferenza del Prefetto. Mantenendo la partita al sabato avremmo dovuto duplicare le risorse. Abbiamo ragionato in questo senso e predisposto una serie di misure. Abbiamo per esempio pensato ad una grande zona di penalizzazione per governare – speriamo – la mobilità dei tifosi. C’è un piano sanitario, uno di tutela dei monumenti con militari e vigili del fuoco. Abbiamo lavorato in maniera preventiva, per un evento che tutti aspettiamo da 33 anni, in piena sintonia con il presidente del Napoli, c’è stata una piena condivisione. Domenica mattina alle 12:30 ci sarà Inter-Lazio e a seguire Napoli-Salernitana“.

Il sindaco Manfredi: sarà una festa responsabile

“E’ la conclusione che auspicavamo, quella di concentrare nella giornata di domenica la partita della Lazio a Milano e il derby Napoli-Salernitana che possono determinare un risultato definitivo per la conclusione del campionato”. Lo ha detto il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, commentando la decisione di posticipare Napoli-Salernitana a domenica. Manfredi ha spiegato che il centro storico diventerà un’area pedonale “per garantire che la festa si faccia essenzialmente a piedi, senza scorribande di automobili e motorini che potrebbero essere incompatibili rispetto alla felicità che tutti vogliono esprimere e alla sicurezza che dobbiamo garantire. Ci sarà un grande impegno del Comune, si creerà una grande area pedonale nella zona del centro storico che partirà alle 12 di domenica e, qualora ci saranno i festeggiamenti, si prolungherà fino alle 4 della notte tra domenica e lunedì”.

Trasporti fino a mezzanotte, Centro Storico chiuso alle auto

“Sarà tutta un’area pedonale presidiata ai varchi da una presenza mista di polizia municipale e forze dell’ordine. Ci sarà anche il presidio di alcuni monumenti individuati insieme alla Soprintendenza per evitare che ci siano eccessi che possano eventualmente danneggiare i monumenti”. Inoltre, ha aggiunto Manfredi, “sarà garantita una frequenza aumentata dei trasporti e un prolungamento fino a mezzanotte per garantire la mobilità su ferro. Sono convinto che sarà una bellissima festa in cui tutti potranno esprimere la loro gioia, che sarà fatta con grande responsabilità. Napoli è una città che sa festeggiare e domenica lo dimostreremo”.

De Laurentiis: Napoli è una città matura

“Questa è una città che ama molto festeggiare, però bisogna festeggiare in totale sicurezza – ha detto il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis al termine del vertice in Prefettura – Mi fa molto piacere vedere come questa città sia diventata estremamente matura e cosciente del successo che sta riscuotendo in tutto il mondo – ha aggiunto – Oltre che nel Calcio come città”. “Sono estremamente scaramantico, faccio riti propiziatori prima di ogni partita, ma sono solo miei, altrimenti non sarebbero più propiziatori, devono essere segretati estremamente, non posso raccontare la danza che farò un giorno prima o pochi minuti prima che inizi la partita”. Aurelio De Laurentiis ha risposto così ai giornalisti curiosi di scoprire cosa farà domenica prima di Napoli-Salernitana, la prima partita scudetto del Napoli. Il presidente del Napoli ha poi precisato che lo spostamento di Udinese-Napoli a giovedì “non c’entriamo nulla, decide la Lega Serie A che ci comunicherà quale spostamento ci sarà, ovviamente non si può pensare che si giochi martedì. Non abbiamo avuto ancora comunicazioni nemmeno per domenica”. “Noi – ha rimarcato – con calendarizzazione non c’entriamo nulla, spetta alla Lega. Gli orari ci verranno comunicati, ovviamente non si può pensare che Udinese-Napoli si giochi martedì. Ma che si giochi giovedì spetta alla Lega deciderlo”.

Napoli, niente sfilata in pullman domenica

“Domenica e lunedì saranno due giorni con ingorghi immani. Vogliamo evitare che il Napoli aggiunga caos al caos, quindi ritengo che eventuali festeggiamenti debbano iniziare e terminare nello stadio Maradona”. Così De Laurentiis, commentando l’ipotesi di una sfilata della squadra a bordo di un bus scoperto in caso di conquista aritmetica dello scudetto. “Ho visto delle strade addobbate con l’essenza della napoletanità – rimarca De Laurentiis al termine della riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica – con immagini di De Filippo, Troisi, Maradona, i calciatori. E’ la supremazia della bellezza che tanti decantano. I nostri concittadini vivono già da tempo questo evento come un evento che gli appartiene, il terzo scudetto, anche dopo molte delusioni, su cui evitiamo di discutere”. Rivolgendosi poi ai tifosi, il presidente del Napoli chiede di dare “ancora una volta al mondo la dimostrazione che a Napoli si può vivere con bellezza e serenità e si può credere di essere straordinari come la città dimostra da secoli”.

I tifosi del Napoli applaudono la scelta

I tifosi del Napoli applaudono la scelta, come il caso di Alessio: “L’ha fatto la Juve quindi non vedo perché non debba farlo il Napoli ..oltretutto giocando di sabato sarebbe stato un casino con 3 eventi importanti a pochi metri dallo stadio Maradona .( comicon dove arrivano migliaia di famiglie e ragazzi da tutta Italia, partita salvezza del Napoli basket col palazzetto pieno oltre la partita del Napoli con 60 mila dentro e per non parlare dopo con i festeggiamenti ). Quindi era d’obbligo per sicurezza spostare la partita”. Mentre Raffaele usa l’ironia: “Le risate ce le facciamo se la Lazio dovesse vincere a Milano o il Napoli non dovesse battere la Salernitana significherebbe spostare tutto a Giovedi alle 23,00 “. Paolo invece non ha dubbi: “Meglio così si potrà festeggiare in campo”. Vanna applaude: “Che bello così siamo ancora più antipatici e gli altri ROSICANO…….che bellissima SODDISFAZIONE…..GRANDISSIMO ADL” . Mentre Paolo si chiede: “Bho abbiamo l occasione di festeggiare lo scudetto in campo con la squadra e vedo solo lamenti……..ma tutt apposta??”.