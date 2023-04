Napoli-Salernitana, la decisione sul rinvio: spostata anche altra gara

Il Casms ha esaminato la richiesta di rinvio di Napoli-Salernitana, formulata dal prefetto partenopeo Palomba, e ha preso un'importante decisione sul possibile match scudetto.

27-04-2023 16:49

A meno di 48 ore dalla sua calendarizzazione originaria, Napoli-Salernitana cambia data. Il match che potrebbe regalare lo scudetto alla formazione di Spalletti non si giocherà più sabato 29 aprile alle 15, ma il giorno dopo. Lo ha autorizzato il Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive (CASMS) su richiesta del Prefetto di Napoli, Claudio Palomba. Rinvio di 24 ore, dunque. Anzi, pure qualcuna in più.

Napoli, deciso il rinvio del match scudetto

Secondo quanto filtra dalla Prefettura, infatti, il match si giocherà con certezza domenica. E l’orario di inizio? Scartata la contemporaneità con Inter-Lazio, in programma alle 12.30: proprio una non vittoria dei biancocelesti, abbinata a un successo del Napoli sulla Salernitana, regalerebbe la certezza aritmetica dello scudetto agli azzurri. Scartata anche la soluzione delle 15: il match del Maradona andrebbe in contemporanea con altre due partite di serie A, Cremonese-Verona e Sassuolo-Empoli. E allora? Si va verso una soluzione a sorpresa.

Orario inedito per il derby Napoli-Salernitana

Napoli-Salernitana potrebbe essere giocata in un orario “inedito” per il massimo campionato: le 17. Questo per non sovrapporre la sfida di Fuorigrotta ad altre partite di campionato. Ci sarebbe, infatti, soltanto una sovrapposizione “parziale”, limitata al secondo tempo, con Fiorentina-Sampdoria, fissata per le 18. Naturalmente, anche Udinese-Napoli dovrebbe essere ricalendarizzata visto che da programma dovrebbe giocarsi martedì 2 maggio alle 20.45, senza il canonico intervallo di tre giorni dalla sfida precedente: potrebbe essere spostata a giovedì 4, mentre nessun problema per Salernitana-Fiorentina che è già fissata per mercoledì 3 (alle 18).

Rinvio Napoli-Salernitana, scoppia la bufera

Sui social è bufera. A qualcuno la questione appare sostanzialmente inutile: “Per festeggiare lo scudetto il Napoli avrebbe dovuto attendere comunque il risultato della Lazio, quindi di cosa si preoccupavano le autorità?”. Altri sono in ansia dal punto di vista sportivo: “Complimenti, dando per scontato che il Napoli batterà la Salernitana, prefetto e questore stanno caricando a mille i calciatori granata”. Altri chiedono: “Ma questo è lo stesso prefetto che un mese fa ha portato a passeggio centinaia di ultras dell’Eintracht nel centro di Napoli?”. Ma c’è chi approva: “Ha fatto benissimo, così il Napoli potrà festeggiare nel suo stadio”.