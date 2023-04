“Qui non si festeggia il Napoli”: da Torino a Varese il trend ultras in vista dello scudetto azzurro

Dopo quelli della Salernitana anche i gruppi organizzati di tifosi di altre squadre annunciano che si opporranno ai festeggiamenti dei supporter partenopei nelle loro città

27-04-2023 16:23

Giornalista professionista, specializzato in calcio e pallanuoto, cura anche la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

In principio furono gli ultras della Salernitana, ma con lo scudetto del Napoli ormai alle porte anche i tifosi di altre squadre italiane hanno annunciato sui social che non permetteranno ai supporter azzurri di festeggiare la vittoria del campionato nella loro città. Ai granata si sono aggiunti gli ultras della Juventus e quelli del Varese.

Scudetto Napoli, la festa dei tifosi nelle altre città

I tifosi del Napoli sono concentrati ovviamente nella città all’ombra del Vesuvio, ma in tutta Italia si possono trovare supporter e club che sostengono la squadra azzurra. E con il terzo scudetto alle porte, è saranno quindi solo le strade di Napoli a colorarsi d’azzurro per celebrare l’impresa della squadra di Luciano Spalletti. Un’eventualità che non piace, però, agli ultras di alcune tifoserie.

Ultras della Juventus vietano la festa dei napoletani a Torino

I tifosi della Salernitana sono stati i primi, settimane fa, ad annunciare che nella loro città non saranno ammessi festeggiamenti per lo scudetto del Napoli. Ora, sul modello degli ultras granata, anche alcuni gruppi organizzati di altre squadre hanno pubblicato avvisi, o meglio minacce simili sui social. È il caso del Primo Novembre, gruppo di tifosi della Juventus, che su Instagram ha pubblicato il post di alcuni tifosi del Napoli pronti a darsi appuntamento domenica a Torino, in piazza Castello.

“A Torino ci sono solo due squadre che possono colorare le piazze – si legge nel post, privo di interpunzione – già quando lo fanno i nostri cugini per festeggiare le loro promozioni dalla B alla serie A facciamo fatica a contenerci a non scendere ma è anche le loro città Questa non è la vostra città quindi evitate perché non velo permettiamo”.

Gli ultras del Varese contro i tifosi del Napoli

Ma se il post degli ultras della Juventus può non destare tanta sorpresa, a causa della grande rivalità con il Napoli, stupisce certamente di più quello firmato da quattro gruppi organizzati del Varese, squadra che neanche milita nei professionisti, ma nel campionato di Eccellenza lombarda. “Varese tifa Varese. Festeggiamenti di altre squadre nella nostra città non sono graditi. In particolar modo quelli del Napoli”, si legge in un comunicato degli ultras.

Le reazioni dei tifosi del Napoli

I post degli ultras di Juventus e Varese stanno rapidamente facendo il giro del web, scatenando le reazioni dei tifosi del Napoli, soprattutto di quelli residenti al Nord Italia. “Minacce juventine da mitomani in linea con il loro stile, sorvoliamo poi sulla frase sprezzante sul Torino”, commenta Moraleveryhigh su Twitter. “Lo juventino che minaccia dev’essere quello che si aggirava solitario con una bandiera, durante ‘l’oceanica’ festa scudetto bianconera”, scrive Enzo, ricordando il video divenuto virale del tifoso bianconero che tre anni fa festeggiava da solo in strada l’ultimo tricolore della Juventus.

“Mamma mia, la voglia che mi è venuta di andare a festeggiare a Varese!!”, aggiunge Halfie. “Io sono a Monza, vorrà dire che per festeggiare mi sposterò a Varese”, gli fa eco Marco. “Conoscono così poco Napoli e i napoletani da non capire che, dopo i loro comunicati, anche chi non aveva intenzione di festeggiare in altre città ora lo farà sicuramente. E nella maniera più sguaiata possibile. Questo è lo scudetto più invidiato di sempre”, la chiosa di Aurelione.