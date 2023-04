Napoli, è caso-rinvio: la decisione sulla gara con la Salernitana

Quando si gioca Napoli-Salernitana, possibile match scudetto? La decisione sull'eventuale rinvio a domenica slitta a giovedì mattina, quando è prevista la riunione del Casms.

26-04-2023 15:14

Quando si gioca Napoli-Salernitana? Bella domanda. A tre giorni dal match, fissato da calendario per le 15 di sabato 29 aprile, non c’è ancora certezza su data e orario dell’incontro, che potrebbe decretare la vittoria dello scudetto della squadra di Spalletti. Il giorno delle decisioni doveva essere oggi. Invece tutto è stato rinviato a domani. Per sapere quando si giocherà la partita, insomma, bisognerà attendere altre 24 ore.

Quando si gioca Napoli-Salernitana? La riunione dell’Osservatorio

In mattinata si è riunito l’Osservatorio sulle manifestazioni sportive del Viminale per esaminare la richiesta di spostamento data del match avanzata dal Prefetto di Napoli, Claudio Palomba. Ma nessuna decisione è stata presa. La questione, infatti, è stata rinviata al Casms, l’organico operativo. Domani mattina – si spera – sarà dunque messa la parola definitiva sulla vicenda. Soprattutto, i tifosi provvisti di biglietto sapranno con esattezza quando dovranno recarsi al Maradona: se sabato alle 15 oppure domenica (alle 12.30, in contemporanea con Lazio-Inter, o a seguire, alle 15).

Rinvio di Napoli-Salernitana: l’ultima parola spetta al Casms

Tutto lascia presagire, in ogni caso, che la partita sarà spostata da sabato a domenica. Il motivo? Evitare di fatto una festa ininterrotta di quasi 48 ore, dal pomeriggio di sabato alla notte tra domenica e lunedì. In pratica, due feste consecutive senza soluzione di continuità. Una ufficiosa, subito dopo il match tra Napoli e Salernitana, in caso di successo degli azzurri. E una ufficiale, qualora la Lazio non dovesse battere l’Inter il giorno dopo a San Siro. Le previsioni della Prefettura parlano di un milione di persone in strada: giocare Napoli-Salernitana domenica concentrerebbe i festeggiamenti in un’unica data, anziché due.

L’indizio sul rinvio: Napoli-Pesaro di basket anticipata a sabato

Un indizio indiretto del prossimo spostamento è arrivato dal…basket. Il match della penultima giornata tra Gevi Napoli e Carpegna Prosciutto Pesaro, in programma originariamente domenica alle 17.30, è stato anticipato a sabato alle 19 proprio per evitare che l’enorme afflusso di tifosi nella zona di Fuorigrotta possa addirittura mettere a rischio la disputa del match. Domani il Casms sarà chiamato a esprimersi anche sull’incontro di calcio. Napoli aspetta, spera e prepara la festa.