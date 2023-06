Napoli, senti Sousa: "Per ora la mia idea è restare a Salerno"

Il tecnico dei granata: "Ho già presentato al direttore sportivo la tipologia di giocatori che ci servono per rafforzare la squadra".

14-06-2023 17:13

Nel corso di una lunga intervista al sito del giornale portoghese ‘Sol Sapo’, Sousa ha parlato così del proprio futuro: “Per ora la mia idea è quella di restare. Sto già lavorando per la prossima stagione, ho già presentato al direttore sportivo la tipologia di giocatori che ci servono per rafforzare la squadra e non vedo ragioni per cambiare il piano che stiamo costruendo”.

“Sapete che per me la cosa più importante è che mi venga presentato un progetto all’interno del quale posso non solo evolvere come allenatore – aggiunge il tecnico lusitano – ma anche contribuire alla valorizzazione dei giocatori e alla crescita delle infrastrutture. Quando ho smesso di giocare la prima ambizione che ho avuto è stata quella di diventare presidente della Federcalcio portoghese. Mi vedevo in quella posizione, pensavo di poter aiutare il mio Paese con le esperienze fatte da calciatore in campionati diversi”.