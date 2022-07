Napoli, si pensa a Simeone se parte Mertens

14-07-2022 20:50

Riscattato dall’Hellas Verona in questa sessione di mercato – i gialloblù hanno versato 10,5 milioni di euro nelle casse del Cagliari – il futuro di Giovanni Simeone pare comunque essere lontano dalla città di Romeo e Giulietta.

La stagione da 17 reti e 6 assist non è certo passata inosservata, nè all’estero – il Siviglia la squadra che si è fatta avanti con maggior convinzione – nè naturalmente in Italia. Come riporta il Corriere di Verona infatti, il Cholito sarebbe finito nelle mire di una big della Serie A: il Napoli di Luciano Spalletti.

Considerata la distanza tra la società partenopea e l’entourage di Dries Mertens in merito al rinnovo del contratto del belga, in scadenza nel 2023, De Laurentiis e il DS Giuntoli pensano già all’eventuale sostituto per mantenere competitiva, da zona Champions, la rosa del Napoli.

La prima offerta recapitata al Verona sarebbe di 2 milioni per il prestito, con l’obbligo di riscatto fissato a 15. La valutazione complessiva sarebbe più o meno quella richiesta dagli scaligeri, che però sperano che si scateni un’asta per far aumentare ulteriormente il prezzo del cartellino dell’argentino.

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Juve LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Milan LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE